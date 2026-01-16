Espana agencias

Comienza torneo Clausura de la liga de El Salvador, con Firpo en la defensa de su título

San Salvador, 16 ene (EFE).- El torneo Clausura de la liga de El Salvador comienza el fin de semana con cuatro de seis partidos -correspondientes a la primera jornada-, con el Luis Ángel Firpo defendiendo el título y el Alianza buscando convertirse en el equipo más laureado del país centroamericano.

Los Pamperos del Firpo, campeones del Apertura 2025 y que continuarán bajo la dirección técnica del costarricense Marvin Solano, se enfrentarán al Municipal Limeño en la defensa de su corona de local.

Entre tanto, uno de los duelos más llamativos de esta primera fecha lo disputarán el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) e Isidro Metapán, rivales del departamento de Santa Ana (oeste del país).

El Hércules visitará al Fuerte San Francisco, mientras que el Zacatecoluca recibirá al Cacahuatique, el equipo sorpresa del torneo anterior y que fue uno de los protagonistas de las fases finales.

Los Albos del Alianza, vigente subcampeón y que en este torneo buscará sumar su título 19, se enfrentará al Inter FA, cuadro benjamín que ha reforzado su plantilla con jugadores experimentados.

El Alianza, equipo representativo de la capital salvadoreña, seguirá dirigido por el argentino Ernesto Corti.

El Águila, uno de los clubes con mayor afición y comandado por el técnico mexicano Juan Carlos Chávez, tratará de arrancar con el pie derecho en casa ante el Platense.

En la primera jornada se disputarán cuatro de seis partidos. Los dos restantes están programados para el miércoles 28 y jueves 29 de enero.

Tras 22 jornadas de fase regular, los equipos que se ubiquen en las primeras 8 posiciones avanzarán a los cuartos de final y se eliminarán a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

- Programación de la primera jornada:

. Sábado 17: Firpo-Limeño, FAS-Isidro Metapán y Zacatecoluca-Cacahuatique.

. Domingo 18: Fuerte San Francisco-Hércules. EFE

