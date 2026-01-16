Espana agencias

Ciencia recurre la autorización de Ayuso al Colegio de Abogados a abrir un centro privado

Guardar

Madrid, 16 ene (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha interpuesto un recurso contra la orden firmada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario 'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)' a la Universidad Complutense de Madrid.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Estas fuentes han subrayado que la docencia oficial no es la función de los colegios profesionales: "La docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar".

Y es que, según las fuentes de Universidades, el propio nombre del centro adscrito indica algo que no había sucedido nunca en el sistema universitario español, "como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales".

Desde este Ministerio han advertido de que la decisión adoptada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados".

Y el resultado de esta autorización por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid va a permitir que un centro privado compita con la Facultad de Derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense.

De esta forma, dicen estas fuentes, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública".

Y han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El fiscal pide 33 años para dos acusados de torturar y matar a un hombre en Valls en 2023

Infobae

La mujer herida al precipitarse desde un tercer piso en Zamora se tiró al estar retenida

Infobae

España resolvió en 2025 un 67 % más de peticiones de protección internacional que en 2024

Infobae

Irene Montero advierte de que el apoyo del Gobierno al plan marroquí para el Sáhara "pone en peligro" a Canarias

Irene Montero advierte de que

Hisdesat trabaja ya para sustituir al satélite SpainSat II, dañado por el impacto de una partícula espacial

Hisdesat trabaja ya para sustituir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan una posible agresión sexual

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula