Ciencia recurre la autorización de Ayuso al Colegio de Abogados a abrir un centro privado

Madrid, 16 ene (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha interpuesto un recurso contra la orden firmada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario 'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)' a la Universidad Complutense de Madrid.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Estas fuentes han subrayado que la docencia oficial no es la función de los colegios profesionales: "La docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar".

Y es que, según las fuentes de Universidades, el propio nombre del centro adscrito indica algo que no había sucedido nunca en el sistema universitario español, "como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales".

Desde este Ministerio han advertido de que la decisión adoptada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados".

Y el resultado de esta autorización por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid va a permitir que un centro privado compita con la Facultad de Derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense.

De esta forma, dicen estas fuentes, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública".

Y han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales". EFE