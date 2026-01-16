Cesa en el Gobierno valenciano el número 3 de la Conselleria de Interior en la dana

València, 16 ene (EFE).- El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado este viernes el cese a petición propia de Alberto Martín Moratillas, hasta ahora director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana y que en la dana del 29 de octubre de 2024 era el número 3 de la Conselleria de Interior.

Alberto Martín era el director general de Emergencias y Extinción de Incendios durante la dana de 2024 en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia, y de hecho está citado a declarar como testigo el próximo 6 de febrero ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana.

Desde el pasado 25 de junio, Alberto Martín era director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, cargo en el que ahora cesa y, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se le agradecen los servicios prestados. EFE.

