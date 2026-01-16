Alcaraz debuta contra Walton el domingo, en el último turno

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, entra en acción este domingo en el Abierto de Australia, en el último turno de la jornada inicial del primer Grand Slam de la temporada, ante el australiano Adam Walton, según ha hecho oficial la organización del torneo.

El ganador de seis Grand Slam, que nunca ha ganado en Melbourne, juega en la sesión nocturna del torneo, alrededor de las 20.30 hora local, a las 10.30 de la mañana en España, en la pista Rod Laver Arena, justo después de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka contra la francesa Tiantsoa Rakotamanga, que tiene fijado su partido a las 19.00 (09.00 hora CET).

Esta sesión de apertura del Abierto de Australia arranca a las 11.30 horas de Melbourne (01.30 en España), con el choque entre la italiana Jasmine Paolini, séptima cabeza de serie, y la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich y a continuación, el alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie del cuadro masculino, y el canadiense Gabriel Diallo, que completa el programa de la cancha central del recinto.

Además, el domingo, también debutará la española Cristina Bucsa en el cuadro femenino, ante la ucraniana Elina Svitolina, en el segundo turno de la tercera pista del recinto, sobre las 03.00 horas de la madrugada en España.

En este primer día de competición, la organización ha fijado la puesta en escena del argentino Francisco Cerundolo ante el chino Zhizhen Zhang, en la segunda cancha, la Margaret Court, en el segundo tramo, y a Venus Williams, que invitada por el torneo, a sus 45 años, vuelve al Abierto de Australia y jugará contra la serbia Olga Danilovic.

El argentino Tomas Martín Etcheverry iniciará la jornada en la quinta cancha, en el primer turno, contra Miomir Kecmanovic, de Serbia.

El debut del italiano Jannik Sinner, ganador de las dos últimas ediciones, está previsto para el lunes o martes. EFE