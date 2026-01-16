Espana agencias

Alcaraz debuta contra Walton el domingo, en el último turno

Guardar

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, entra en acción este domingo en el Abierto de Australia, en el último turno de la jornada inicial del primer Grand Slam de la temporada, ante el australiano Adam Walton, según ha hecho oficial la organización del torneo.

El ganador de seis Grand Slam, que nunca ha ganado en Melbourne, juega en la sesión nocturna del torneo, alrededor de las 20.30 hora local, a las 10.30 de la mañana en España, en la pista Rod Laver Arena, justo después de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka contra la francesa Tiantsoa Rakotamanga, que tiene fijado su partido a las 19.00 (09.00 hora CET).

Esta sesión de apertura del Abierto de Australia arranca a las 11.30 horas de Melbourne (01.30 en España), con el choque entre la italiana Jasmine Paolini, séptima cabeza de serie, y la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich y a continuación, el alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie del cuadro masculino, y el canadiense Gabriel Diallo, que completa el programa de la cancha central del recinto.

Además, el domingo, también debutará la española Cristina Bucsa en el cuadro femenino, ante la ucraniana Elina Svitolina, en el segundo turno de la tercera pista del recinto, sobre las 03.00 horas de la madrugada en España.

En este primer día de competición, la organización ha fijado la puesta en escena del argentino Francisco Cerundolo ante el chino Zhizhen Zhang, en la segunda cancha, la Margaret Court, en el segundo tramo, y a Venus Williams, que invitada por el torneo, a sus 45 años, vuelve al Abierto de Australia y jugará contra la serbia Olga Danilovic.

El argentino Tomas Martín Etcheverry iniciará la jornada en la quinta cancha, en el primer turno, contra Miomir Kecmanovic, de Serbia.

El debut del italiano Jannik Sinner, ganador de las dos últimas ediciones, está previsto para el lunes o martes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La única inspectora principal de Policía Local en Galicia anima a romper techos de cristal

Infobae

El 12 de Octubre realiza cuatro trasplantes de corazón a lo largo de un fin de semana

Infobae

Sinner apunta a su tercer Abierto de Australia con ajustes y la mira más allá de Alcaraz

Infobae

Xi y Carney apuestan por una relación "estable y sostenible" durante su encuentro en Pekín

Infobae

Xi se reúne con Carney en la primera visita a China de un 'premier' canadiense desde 2017

El mandatario chino y el jefe del gobierno canadiense mantienen un encuentro clave en Pekín mientras ambos países buscan recuperar su relación tras años de conflictos comerciales, tensiones diplomáticas e incidentes que han afectado la confianza mutua

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP prepara una ofensiva

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula