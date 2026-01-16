114-119. Los Celtics remontan en Miami con 39 puntos del suplente Anfernee Simons

Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 15 ene (EFE).- El suplente Anfernee Simons robó el 'show' en Miami con 39 puntos que dieron a los Boston Celtics la victoria sobre los Miami Heat, en una noche en la que Hugo González pasó más bien inadvertido aunque estuvo en pista durante la remontada de su equipo en el último cuarto.

Los de verde levantaron una desventaja que llegó a ser de 19 puntos en el primer cuarto gracias al trabajo de su segunda unidad, que sumó 56 puntos por 21 de los Heat

La ausencia por lesión de Jaime Jáquez Jr. fue demasiado pesada para los Heat, en los que apenas el lituano Kasparas Jakuciones, con doce puntos, fue la única amenaza real desde el banquillo.

Además de Simons, que anotó 39 puntos con un 13 de 28 en el tiro y 7 triples anotados, Jaylen Brown anotó 27 puntos para los Celtics. González disputó más de trece minutos en los que anotó una canasta de dos y capturó cuatro rebotes, además de registrar un diferencial de +19 con él en pista, el mejor de su equipo.

La anotación estuvo más repartida en los Heat, donde Normal Powell logró 26 puntos (10 de 15 en el tiro), mientras que Bam Adebayo y Tyle Herro aportaron 22 puntos cada uno.

La victoria final de los Celtics fue un giro radical de guión con respecto al inicio del partido, en el que el acierto desde el triple de los Heat, sumado al mal cuidado del balón de los visitantes -6 pérdidas en el primer cuarto- abrieron temprano la brecha para los locales con un 18-4 arriba tras un espectacular 'alley oop' culminado por Andrew Wiggins

Los de Miami llegaron a aumentar su renta hasta los 19 puntos (28-9) en el ecuador del primer cuarto, pero Simons hizo su entrada a pista y con once puntos anotados sentenció el primer cuarto con un 36-25.

González estuvo sobre el parqué durante los cuatro minutos de remontada, pero su presencia fue muy limitada en ataque, sin participar en la circulación de balón, y en defensa. No volvería a salir del banquillo hasta el final del tercer cuarto.

Tras un segundo cuarto más igualado que el primero, en el que los Celtics manejaron mejor el balón -3 pérdidas-, los Heat se marcharon 10 arriba en el marcador (64-54). Los puntos al contraataque, 15 para locales y 0 de Boston, marcaban la diferencia.

Los de verde se arrojaron en los brazos de Brown para buscar la remontada pero este no terminaba de encadenar varias anotaciones consecutivas. El ritmo de los Heat también disminuyó con respecto al primer cuarto, lo que mantenía la diferencia en torno a diez puntos, a tiro de un parcial que matase el partido o lo igualase por completo.

Un triple de Herro que puso el 93-78 amenazó con un arreón final de los Heat, pero cinco puntos consecutivos de Simons volvieron a reducir la distancia a la decena con doce minutos por jugarse.

Un parcial de 15-7 de salida para los Celtics, con otros once puntos de Simons redujo a dos la distancia (100-98), e inmediatamente después un triple de Hauser asistido por Simons daría la primera ventaja a los visitantes en el partido.

El 'show' de Simons era evidente, y los Heat incluso optaron por doblar la marca sobre él dejando solo a Brown, que permitirle seguir jugando el 1 contra 1.

La jerarquía de Brown se impuso en los minutos finales y un triple suyo puso el 105-107 para los Celtics. Varios triples liberados fallados por los Heat enterraron progresivamente sus opciones de victoria que se marcharon casi por completo tras dos canastas sencillas falladas por Adebayo y Herro desde la zona.

Los Heat rompieron el pasado martes una racha de tres derrotas seguidas al vencer a los Phoenix Suns por 127-120, pero esta nueva derrota les deja con un balance de 21-19, en puestos de play-in en la Conferencia Este. Recibirán el sábado a los actuales campeones, los Oklahoma City Thunder

Los Celtics venían de sufrir dos derrotas consecutivas en las que no alcanzaron los 100 puntos contra los San Antonio Spurs y los Indiana Pacers. Con esta victoria, su récord mejora a 25-15, igualando a los New York Knicks en el segundo puesto del Este. Su siguiente partido les enfrentará a los Atlanta Hawks el sábado. EFE