Llega un cayuco con 43 hombres a bordo al sur de Tenerife

Los Cristianos (Tenerife), 15 ene (EFE).- Salvamento Marítimo ha acompañado este jueves hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife) a un cayuco con 43 hombres de origen subsahariano a bordo localizado a unos cinco kilómetros de la costa suroeste de la isla.
Según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia, todos los ocupantes del cayuco han llegado a tierra en buen estado de salud y, aparentemente, entre ellos no hay ningún menor.
La embarcación fue detectada sobre las 17:00 (hora local) cerca de Callao Salvaje y recibió la ayuda de la Salvamar Alpheratz. EFE
avg-jmr/jlp
(foto) (vídeo)
Últimas Noticias
Familias recibirán los restos de dos víctimas del franquismo 90 años después del asesinato
Una exposición y un ciclo de conferencias conmemorarán el centenario de la duquesa de Alba
La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la denuncia contra el alcalde de Algeciras
Dos personas muertas entre las 108 de un cayuco a la deriva en aguas de Canarias
Defensor del Paciente: A la Sanidad de Castilla y León solo le importa comprar silencios
MÁS NOTICIAS