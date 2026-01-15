Espana agencias

Llega un cayuco con 43 hombres a bordo al sur de Tenerife

Los Cristianos (Tenerife), 15 ene (EFE).- Salvamento Marítimo ha acompañado este jueves hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife) a un cayuco con 43 hombres de origen subsahariano a bordo localizado a unos cinco kilómetros de la costa suroeste de la isla.

Según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia, todos los ocupantes del cayuco han llegado a tierra en buen estado de salud y, aparentemente, entre ellos no hay ningún menor.

La embarcación fue detectada sobre las 17:00 (hora local) cerca de Callao Salvaje y recibió la ayuda de la Salvamar Alpheratz. EFE

