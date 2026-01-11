Espana agencias

Valjent: "Es complicado entender el penalti, el árbitro no me lo ha explicado"

Guardar

Madrid, 11 ene (EFE).- Martin Valjent, defensa eslovaco del Mallorca, lamentó la derrota de su equipo este domingo contra el Rayo Vallecano (2-1), en la que encajaron un gol de penalti en la primera parte que, a su juicio, es "complicado de entender", y del que el árbitro no le explicó el motivo concreto de su falta dentro del área a Jorge de Frutos.

El Rayo, con goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, ambos en la primera mitad, se impuso en Vallecas al Real Mallorca, que se queda un punto por encima del descenso.

"No estuvimos bien en el principio. Encajar pronto en este campo es complicado, pero supimos igualar la intensidad. Yo creo que el partido se decide por el penalti porque luego cambia", dijo Valjent, en declaraciones a Movistar +.

El gol de Isi Palazón de penalti fue tras una falta cometida dentro del área por Valjent sobre Jorge de Frutos.

"Es muy complicado de entender el penalti. Me paro e intento despejar de cabeza. Cuando lo pitó pensaba que había pasado algo a mi espalda. El árbitro no me lo ha explicado, voy al balón y es una jugada residual. No quiero darle vueltas pero tenemos que mejorar lo que esta en nuestras manos", señaló. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alicia García defiende el "firme control" del PP al Gobierno desde la Cámara Alta: "El Senado no ha agachado la cabeza"

Alicia García subraya la labor de la bancada opositora en la Cámara Alta al asegurar que vigilan de cerca al Ejecutivo de Sánchez, reclamando la necesidad de un recambio político para restaurar la ética pública y el equilibrio institucional

Alicia García defiende el "firme

Iñigo Pérez: "Tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera"

Infobae

Arrasate: "El penalti de Valjent a De Frutos no se pita hoy a las ocho en Arabia"

Infobae

1-4. Martinelli se reivindica en la FA Cup

Infobae

Dos esquiadores mueren este domingo en los Alpes franceses tras otros tres el sábado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da un plazo

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

ECONOMÍA

Obras sin necesidad de votación

Obras sin necesidad de votación en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal obliga a adaptar los edificios cuando hay vecinos mayores o con discapacidad

Condenado a un año de cárcel por estafar a un hombre con el alquiler de un piso fantasma

El Supremo avala el despido de un vigilante que permitió la entrada irregular de ocho personas a un Osasuna-Real Madrid: al siguiente partido se presentaron 40 aficionados preguntando por él

Los autónomos denuncian que 6 de cada 10 solicitudes de paro son rechazadas: “El sistema de protección es un fiasco”

Estos son los requisitos indispensables para pedir una incapacidad permanente en 2026, según un abogado: “Si no cumples uno de ellos no te la dan”

DEPORTES

Los números que han provocado

Los números que han provocado la destitución de Xabi Alonso eran los mismos de Hansi Flick la temporada pasada

El millonario patrimonio de Xabi Alonso que lo ampara tras su destitución en el Real Madrid: el sueldo que deja y sus múltiples propiedades

Álvaro Arbeloa, el amigo de Xabi Alonso que tiene la misión de sustituirle como nuevo entrenador del Madrid: el espartano que viene del Castilla

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El extenista Pat Cash habla sobre los cambios de entrenador: “Los jugadores se deshacen de ellos por unos dólares”