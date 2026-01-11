Valjent: "Es complicado entender el penalti, el árbitro no me lo ha explicado"

Madrid, 11 ene (EFE).- Martin Valjent, defensa eslovaco del Mallorca, lamentó la derrota de su equipo este domingo contra el Rayo Vallecano (2-1), en la que encajaron un gol de penalti en la primera parte que, a su juicio, es "complicado de entender", y del que el árbitro no le explicó el motivo concreto de su falta dentro del área a Jorge de Frutos.

El Rayo, con goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, ambos en la primera mitad, se impuso en Vallecas al Real Mallorca, que se queda un punto por encima del descenso.

"No estuvimos bien en el principio. Encajar pronto en este campo es complicado, pero supimos igualar la intensidad. Yo creo que el partido se decide por el penalti porque luego cambia", dijo Valjent, en declaraciones a Movistar +.

El gol de Isi Palazón de penalti fue tras una falta cometida dentro del área por Valjent sobre Jorge de Frutos.

"Es muy complicado de entender el penalti. Me paro e intento despejar de cabeza. Cuando lo pitó pensaba que había pasado algo a mi espalda. El árbitro no me lo ha explicado, voy al balón y es una jugada residual. No quiero darle vueltas pero tenemos que mejorar lo que esta en nuestras manos", señaló. EFE