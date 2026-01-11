Se atrinchera en su vivienda en Camas (Sevilla) tras efectuar varios disparos al aire

Sevilla, 11 ene (EFE).- La Policía Nacional ha desplegado efectivos en el entorno de una vivienda de la localidad de Camas (Sevilla) en la que se ha atrincherado un hombre después de que haya disparado al aire varias veces con un arma de fuego.
Según han informado a EFE fuentes policiales, alrededor de las 7:15 horas de este domingo se recibió una llamada de un vecino alertado de ruido y se desplazaron hasta el lugar una dotación policial.
Por el momento se desconocen las causas que han podido provocar el atrincheramiento de esta persona en una vivienda sita en el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña de la localidad sevillana. EFE
