Rueda avanza que "el autonomismo" estará frente a un Sánchez que "se deja chantajear vilmente": "No lo vamos a tolerar"

En el marco de la XXVIII Interparlamentaria celebrada en A Coruña, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y líder del Partido Popular gallego, expresó que las comunidades autónomas españolas mantienen diferencias legítimas, pero comparten la defensa de principios como la unidad y la igualdad territorial. Rueda afirmó ante representantes de las distintas cámaras autonómicas que el supuesto sometimiento del Gobierno de Pedro Sánchez a las demandas de partidos independentistas genera preocupación entre los gobiernos regionales. Según detalló el medio Europa Press, Rueda avanzó que el autonomismo se mantendrá firme frente a cualquier medida que, a su juicio, suponga concesiones indebidas a grupos que buscan privilegios particulares en la gestión del Estado.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el líder gallego advirtió durante la clausura del evento, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), que las comunidades autónomas rechazan que el Ejecutivo central alcance acuerdos que, según su perspectiva, afectan el interés común. Rueda se refirió en particular al reciente pacto entre el Gobierno y ERC sobre la financiación autonómica, que, según manifestó, representa un punto de conflicto para varias regiones. Insistió en que no tolerarán situaciones similares y en que las autonomías actuarán en defensa de sus competencias y de la equidad nacional.

El presidente gallego reivindicó el modelo autonómico como base del crecimiento y estabilidad del país, argumentando que las comunidades han sostenido avances y reformas a pesar de lo que calificó como desgobierno, caos y parálisis a nivel central. Ante la audiencia, Rueda afirmó que no solo representa a las regiones gestionadas por el Partido Popular, sino también a aquellas en las que, a pesar de no gobernar la formación, existe, en su opinión, inquietud respecto a la política del Ejecutivo de Sánchez en la distribución de recursos y poder.

Según relató Europa Press, Rueda expresó con firmeza que “no vamos a tolerar lo que hemos visto esta semana”, refiriéndose al reciente acuerdo sobre financiación alcanzado entre el Gobierno y los independentistas catalanes, postura que hizo extensiva al conjunto de las comunidades. Criticó que partidos minoritarios o ajenos a la gestión directa de gobiernos autonómicos influyan en decisiones que, desde su perspectiva, afectan a la totalidad del país. Subrayó que las autonomías pueden tener diferencias en cuanto a necesidades y prioridades, pero consideró que la solidaridad y la defensa del interés nacional permanecen como ejes clave de actuación.

El dirigente gallego remarcó que existe una incomodidad en varias regiones acerca del rumbo adoptado por el Gobierno central en temas como la financiación territorial. Agregó que “la unidad, la solidaridad y la igualdad de todos los territorios de España” deben situarse por encima de los intereses particulares y de cualquier forma de chantaje político. Sostuvo que ningún gobierno regional desea o acepta imposiciones o medidas diferenciadas entre comunidades que, según denunció, rompen la equidad.

Según consignó Europa Press, Rueda declaró: “No queremos chantajes, ni los hacemos, ni por supuesto los admitimos”. Explicó que, bajo las actuales circunstancias, estos principios fundamentales se están poniendo en entredicho, por lo que destacó la importancia de un cambio en el liderazgo nacional. Consideró que la llegada al poder de Alberto Núñez Feijóo sería “indispensable, imprescindible, urgentísimo” para restablecer, en su visión, una relación más equitativa entre las comunidades y el Gobierno central.

El presidente de la Xunta señaló que la gestión del Gobierno de Sánchez representa, en su opinión, un compromiso excesivo frente a las exigencias independentistas, lo que, según su diagnóstico, debilita la cohesión estatal y perjudica la adecuada distribución de fondos públicos entre las regiones. Rueda sostuvo que las autonomías, aunque mantengan debates internos sobre prioridades y recursos, siempre han demostrado capacidad de respuesta ante situaciones que ponen a prueba la unidad nacional. Indicó que, si vuelven a encontrarse en una situación similar, las comunidades refrendarán su oposición colectiva a cualquier trato diferenciado que, según advirtió, afecte la igualdad y la convivencia territorial.

En sus declaraciones durante el evento, el presidente gallego también aludió a la falta de un rumbo definido en el Gobierno central y a la relevancia de que las comunidades autónomas mantengan sus posiciones ante las negociaciones políticas que, a su parecer, comprometen el sistema de reparto vigente. Argumentó que el modelo autonómico implementado en las últimas décadas ha sido clave para sustentar el progreso estatal, en contraste con las políticas aplicadas disparmente desde el Ejecutivo central.

A lo largo de la Interparlamentaria, Rueda reiteró la necesidad de que los presidentes autonómicos, independientemente del partido al que pertenezcan, se unan en la demanda de respeto por la igualdad de trato y el interés general. Según reportó Europa Press, el dirigente popular instó a continuar el trabajo de colaboración entre las regiones y a rechazar cualquier medida que implique la entrega de competencias o fondos de manera asimétrica, impulsada por acuerdos con partidos que, según dijo, defienden causas sectoriales.

En el escenario político actual, Rueda concluyó su intervención señalando que mientras se mantenga la estrategia del Ejecutivo de Sánchez, incrementará el compromiso de las autonomías por revertir lo que considera desequilibrios e injusticias en el sistema institucional español. Durante la sesión de clausura, subrayó que acelerar la llegada al Gobierno de una alternativa política constituye, desde su perspectiva, el camino para restaurar una gestión basada en la equidad y la unidad estatal, tal como recogió Europa Press.