Medvedev se impone en dos sets a Nakashima en la final de Brisbane

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev se impuso en dos sets al estadounidense Brandon Nakashima en la final del Internacional de Brisbane, de categoría ATP 250.

Medvedev, 13 en la clasificación de la ATP, doblegó a Nakashima, 33 en el ranking, por 6-2 y 7-6 (7-1).

En las semis, el ruso venció este sábado a otro estadounidense, Alex Michelsen, número 37 del ránking, por 6-4 y 6-2.

Nakashima, 33 de la clasificación mundial, ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 y se metió en su primera final de un torneo de la ATP cuatro años después, cuando lo hizo en San Diego (2022), y la cuarta en su carrera. EFE