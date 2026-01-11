Los agricultores colapsan el centro de Tarragona contra el acuerdo UE-Mercosur

Tarragona, 11 ene (EFECOM).- Los agricultores han colapsado este domingo al mediodía el centro de Tarragona con una manifestación con una treintena de tractores y vehículos para protestar contra el acuerdo de libre mercado UE-Mercosur.

Encabezados por unas 150 personas a pie, la marcha ha partido de la plaza Imperial Tarraco y ha recorrido la Rambla Nova hasta el Balcón del Mediterráneo, donde los convocantes han expresado sus reivindicaciones.

Uno de sus portavoces, Ramon Rojo, ha señalado que el acuerdo UE-Mercosur es perjudicial para los agricultores y también para la sociedad en general porque los productos que llegarán de Sudamérica no pasarán los controles pertinentes y, en algunos casos, usan pesticidas prohibidos en Europa.

"Europa permite exportarlos, pero a nosotros no nos deja usarlos", ha dicho Rojo, que ha subrayado que la agricultura catalana "hace las cosas muy bien, con productos de gran calidad".

"El acuerdo de Mercosur es injusto y había pasado de puntillas hasta que los agricultores hemos levantado la voz", ha añadido Rojo.

Tras la protesta, los tractores se han desplazado al Puerto de Tarragona, donde, por cuarto día consecutivo, mantienen bloqueado al acceso principal, en la A-27. Su voluntad es permanecer allí hasta mañana lunes y después trasladar la movilización a otros lugares.

Respecto a la negociación con la Generalitat, el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha insistido en que el colectivo no se fía de los dirigentes políticos. "Queremos seguridad alimentaria para nuestro pueblo y blindar nuestra agricultura”, ha concluido. EFECOM

