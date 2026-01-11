Jutglà, fuera de la convocatoria para Sevilla por motivos personales

Vigo, 11 ene (EFE).- La ausencia del delantero Ferran Jutalá es la principal novedad en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el partido de este lunes contra el Sevilla, a la que regresa el internacional sueco Carl Starfelt tras no jugar ante el Valencia por lesión.

El exdelantero del Brujas, por el que el Celta pagó algo más de cinco millones de euros el pasado verano, no disputó ningún minuto en el primer partido del año contra el Valencia.

Fuentes del club gallego señalaron a EFE que su ausencia se debe a "motivos personales", pero horas antes el técnico Claudio Giráldez había dicho en rueda de prensa que sus descartes estarían "vinculados a una decisión técnica".

En las últimas seis jornadas, Jutglà solo ha sido titular en dos partidos. Frente al Athletic, cuando fue sustituido en el descanso, y Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde disputó 83 minutos.

La pasada jornada no disputó ningún minuto en la goleada ante el Valencia. Hasta la fecha solo ha marcado dos goles en Liga, ambos ante Osasuna. EFE

