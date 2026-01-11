Espana agencias

Junts dice que la nueva financiación "perpetúa el café para todos" y perjudica a Cataluña

Barcelona, 11 ene (EFE).- El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha denunciado que el nuevo modelo de financiación autonómica "perpetúa el café para todos" y perjudica, a su juicio, a los catalanes, especialmente a los barceloneses", porque no tiene en cuenta "el diferencial del coste de vida" en la ciudad.

En una visita a las fiestas de los Tres Tombs de Sant Andreu en Barcelona, Rius ha valorado así este domingo el nuevo pacto de financiación autonómica acordado esta semana entre Esquerra y el Gobierno de PSOE y Sumar.

Un modelo que, para ser aprobado, requeriría del apoyo en el Congreso de Junts junto con el resto de fuerzas que invistieron al presidente Pedro Sánchez, porque PP y Vox están en contra.

Pero Junts rechaza la propuesta, pese a los llamamientos de ERC y de los socialistas para sentarse a negociar, porque quiere que Cataluña salga del régimen común de financiación y que tenga un concierto económico.

Para Rius, que también es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, el nuevo modelo "perpetúa el café para todos y perjudica a los catalanes, especialmente a los barceloneses".

Lo ha argumentado porque el nuevo sistema "no tiene en cuenta el diferencial del coste de vida en Barcelona", en un momento en el que la capital catalana tiene "muchas retos como la vivienda, la seguridad o la limpieza". EFE

