Giráldez espera a un Sevilla "herido" por la goleada ante el Levante

Vigo, 11 ene (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, espera a un Sevilla “herido” por su última derrota en el Sánchez Pizjuán ante el Levante (0-3), en el partido con el que ambos equipos abrieron el 2026.

“Me espero a un rival herido por su último resultado. El Sevilla ha demostrado que tiene un nivel muy alto tanto en lo individual como en lo colectivo. Cuando están intensos, es un equipo muy físico, seguramente de lo más físico de la categoría, con mucha capacidad para apretar, para robar muy alto, para estar cerca de situaciones de hombre a hombre en las que son muy poderosos”, explicó.

En este sentido, señaló que la “alternancia de sistema” para jugar con una línea “de cuatro o de tres” hace más “imprevisible” lo que pueda hacer el conjunto dirigido por el argentino Matías Almeyda.

“Tenemos que ser capaces de controlar la fuerza y agresividad con la que puedan salir en los primeros minutos. Será determinante entrar bien al partido”, avisó Giráldez, quien ve a su equipo “mucho más cerca” de conseguir el objetivo “primordial” de la temporada, en referencia a la permanencia en LaLiga, después de una primera vuelta “muy buena” en cuanto a puntos.

“Acabar la primera vuelta en séptima posición es algo muy bueno para nosotros pese a que todos sabemos que tenemos mucho margen de mejora. Ganar en Sevilla nos daría tranquilidad para seguir exigiéndonos”, explicó.

El técnico celeste lamentó “la mala suerte” que está teniendo el sevillista Alfon González, un futbolista al que le tiene “mucho cariño” por su pasado celeste y al que le gustaría ver mañana “vestido de corto y no de calle”.

Giráldez reveló que las transiciones “siempre” han sido “una de las armas” de su equipo, la cual no han podido explotar en el inicio del curso “por las bajas” de jugadores importantes como Hugo Álvarez y Williot Swedberg.

Finalmente, confirmó que el portero Marc Vidal tiene “alguna opción” para salir en este mercado invernal, al igual que otros compañeros, de los que no ha querido desvelar sus nombres, porque “no le apetece salir ahora y es muy respetable”. EFE

