El Valencia busca frescura para culminar su maratón de partidos ante el Zaragoza

Valencia, 11 ene (EFE).- El Valencia Basket recibe este lunes en un partido atrasado al Casademont Zaragoza y lo hace en busca de frescura para cerrar un maratón de siete partidos en catorce días en el que tras cinco victorias ha encadenado dos derrotas.

El conjunto de Pedro Martínez se vio superado el jueves por un completo, duro y físico Mónaco en la Euroliga y repitió derrota el sábado en la acb ante el Unicaja, en un choque en cuya segunda parte se le vio mucho más espeso.

El bajo porcentaje en tiros de campo ha lastrado al Valencia en los dos choques. En el caso del choque ante el Unicaja, tuvo un 46% en tiros de 2 y un 21% en tiros de 3, lejos del 56% y el 36% que respectivamente tiene en la acb de promedio.

Como en esos dos choques, este encuentro, que debía haberse disputado inicialmente el pasado 14 de diciembre pero que fue aplazado por una alerta meteorológica, se jugará en el Roig Arena.

Además de para reencontrarse con la victoria tras dos derrotas seguidas, el Valencia buscará el triunfo para confirmar su condición de cabeza de serie en la Copa de la que será organizador y también para seguir en la pelea por acabar la primera vuelta como líder de la Liga Endesa.

Ser primero tras la jornada 17 da el derecho de jugar el jueves los cuartos de final de la Copa y, por tanto, tener un día más de descanso antes de las semifinales en caso de acceder a esa segunda ronda.

Pedro Martínez tiene a su disposición a sus quince jugadores por lo que tiene que volver a dar tres descartes técnicos. Contra el Unicaja, fueron Isaac Nogués, Josep Puerto y Neal Sako los elegidos para descansar.

El técnico podría usar esos tres descartes para dar minutos a menos habituales aunque el técnico ya dijo que hay jugadores que tienen muchos minutos acumulados y que sí que están en buen momento por lo que pidió un esfuerzo sobre todo de frescura mental.

El Casademont Zaragoza llega a esta cita tras haber logrado el sábado una meritoria victoria ante el Dreamland Gran Canaria que fue la segunda consecutiva en la competición tras haber ganado antes en la pista del Hiopos Lleida.

En ese encuentro en la pista del conjunto catalán se lesionó en una mano el montenegrino Bojan Dubljevjc, leyenda del Valencia Basket tras haber jugado una década en el club y que no podrá estrenar el Roig Arena. El equipo maño está también pendiente de Christ Koumadje, lesionado en una rodilla.

Sí que estará en principio el interior dominicano Joel Soriano, que juega en el Zaragoza cedido por el Valencia y que aunque lleva una temporada irregular parece haber aprovechado las lesiones de otros pivots para mejorar.

En la línea exterior Trael Bell-Haynes, Santi Yusta y Devin Robinson son sus principales referentes. EFE