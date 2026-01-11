Espana agencias

El Valencia busca frescura para culminar su maratón de partidos ante el Zaragoza

Guardar

Valencia, 11 ene (EFE).- El Valencia Basket recibe este lunes en un partido atrasado al Casademont Zaragoza y lo hace en busca de frescura para cerrar un maratón de siete partidos en catorce días en el que tras cinco victorias ha encadenado dos derrotas.

El conjunto de Pedro Martínez se vio superado el jueves por un completo, duro y físico Mónaco en la Euroliga y repitió derrota el sábado en la acb ante el Unicaja, en un choque en cuya segunda parte se le vio mucho más espeso.

El bajo porcentaje en tiros de campo ha lastrado al Valencia en los dos choques. En el caso del choque ante el Unicaja, tuvo un 46% en tiros de 2 y un 21% en tiros de 3, lejos del 56% y el 36% que respectivamente tiene en la acb de promedio.

Como en esos dos choques, este encuentro, que debía haberse disputado inicialmente el pasado 14 de diciembre pero que fue aplazado por una alerta meteorológica, se jugará en el Roig Arena.

Además de para reencontrarse con la victoria tras dos derrotas seguidas, el Valencia buscará el triunfo para confirmar su condición de cabeza de serie en la Copa de la que será organizador y también para seguir en la pelea por acabar la primera vuelta como líder de la Liga Endesa.

Ser primero tras la jornada 17 da el derecho de jugar el jueves los cuartos de final de la Copa y, por tanto, tener un día más de descanso antes de las semifinales en caso de acceder a esa segunda ronda.

Pedro Martínez tiene a su disposición a sus quince jugadores por lo que tiene que volver a dar tres descartes técnicos. Contra el Unicaja, fueron Isaac Nogués, Josep Puerto y Neal Sako los elegidos para descansar.

El técnico podría usar esos tres descartes para dar minutos a menos habituales aunque el técnico ya dijo que hay jugadores que tienen muchos minutos acumulados y que sí que están en buen momento por lo que pidió un esfuerzo sobre todo de frescura mental.

El Casademont Zaragoza llega a esta cita tras haber logrado el sábado una meritoria victoria ante el Dreamland Gran Canaria que fue la segunda consecutiva en la competición tras haber ganado antes en la pista del Hiopos Lleida.

En ese encuentro en la pista del conjunto catalán se lesionó en una mano el montenegrino Bojan Dubljevjc, leyenda del Valencia Basket tras haber jugado una década en el club y que no podrá estrenar el Roig Arena. El equipo maño está también pendiente de Christ Koumadje, lesionado en una rodilla.

Sí que estará en principio el interior dominicano Joel Soriano, que juega en el Zaragoza cedido por el Valencia y que aunque lleva una temporada irregular parece haber aprovechado las lesiones de otros pivots para mejorar.

En la línea exterior Trael Bell-Haynes, Santi Yusta y Devin Robinson son sus principales referentes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desmantelado en Madrid un grupo criminal juvenil por robos violentos y amenazas

Infobae

Junts dice que la nueva financiación "perpetúa el café para todos" y perjudica a Cataluña

Infobae

Vandeson renueva con el Valdepeñas hasta 2028 y se va cedido al Kairat Almaty kazajo

Infobae

Giráldez: "Era imposible imaginar todo lo que hemos conseguido en estos dos años"

Infobae

62-59. El Casademont sufre ante el Estepona para mantener el liderato

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Una empleada de la limpieza que ya no puede trabajar por problemas físicos después de 22 años es despedida tras no encontrar dónde reubicarla: “Es triste, pero legal”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España