El PSOE ve "imperdonable" si Feijóo obliga a sus barones a rechazar la nueva financiación

Valencia, 11 ene (EFE).- La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido este domingo el nuevo modelo de financiación autonómica, "una oportunidad única" que "corrige desigualdades", y ha dicho que "sería imperdonable" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, obligara a sus barones a rechazarlo.

La también da delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha pedido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la alcaldesa de València, María José Catalá, que apoyen la propuesta de financiación autonómica que aporta 3.669 millones de euros más a la Comunitat; "la mejor que podíamos imaginar", ha apostillado.

Bernabé ha reclamado a ambos que "se muevan" para que el PP en bloque respalde la reforma de la financiación propuesta por el Ministerio de Hacienda. Es "la mejor propuesta que podíamos imaginar para el conjunto de las comunidades autónomas", ha dicho, porque "no hay ni una sola que pierda".

Con el nuevo sistema de financiación, según Bernabé, el Gobierno de España pretende blindar el Estado del bienestar, apostar por el estado de las autonomías y que los españoles puedan "disfrutar de los servicios públicos de calidad" que merecen con una inyección de 21.000 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que la propuesta supone "cumplir" la palabra dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representa "el modelo más justo posible, donde nadie pierde y todos ganan", y el PP "sabe que esta es una oportunidad única", por lo que ha considerado que, después de un proceso de "negación", "van a decir que sí".

Por otra parte, la delegada del Gobierno ha manifestado que a Núñez Feijóo "no le queda otra salida que marcharse" tras "su mentira" en la declaración como testigo ante la jueza que investiga la dana de Valencia.

“Me preocupa que una persona que aspira a gobernar este país tenga la frialdad, en el día más catastrófico de la historia de los valencianos” de preocuparse por que “Mazón saliera guapo en la tele”, ha afirmado.

"Después de todo lo que él ha dicho de hacer ostentación de la mentira durante todo un año, además incluso de ser capaz de decir 'si alguna vez miento me echáis', los mismos que lo aplaudieron que lo echen y que le pidan responsabilidad", ha insistido.

Bernabé ha defendido que el Gobierno de España está "siempre" con el derecho internacional, lo está con Ucrania y con Gaza y también con Venezuela, y seguirá apostando por el diálogo y por soluciones democráticas en todos los países.

"España siempre está en el lado bueno de la historia. El Gobierno de España y el Gobierno de Pedro Sánchez siempre se posiciona en el lado bueno de la historia", ha concluido. EFE

