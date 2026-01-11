Espana agencias

El Perfumerías Avenida anuncia la salida de Laura Erikstrup

Salamanca, 11 ene (EFE).- El Club Baloncesto Perfumerías Avenida de Salamanca ha anunciado este domingo la salida de la jugadora norteamericana Laura Erikstrup.

Ha sido en los momentos posteriores al partido en el que el equipo salmantino se ha enfrentado en el Roig Arena a Valencia Basket y en el que ha sufrido un severo correctivo (81-54), cuando la entidad azulona ha publicado en sus redes sociales la desvinculación con la interior.

Avenida ha señalado en este anuncio que la marcha de la estadounidense se produce para que la interior exjugadora de la NCAA busque nuevas oportunidades profesionales además de agradecerle su enorme profesionalidad, el trabajo de estos meses y su esfuerzo y capacidad de aprendizaje diario.

Ya sin participación en la contienda dominical en tierras valencias, Erikstrup había sido en su periplo en Salamanca la jugadora menos utilizada por Anna Montañana, a excepción del caso de Regan Magarity que todavía no ha debutado por lesión, quedando siempre a la sombra de compañeras como Khadijiah Cave, Moussandy Djalbi-Tabdi o Belén Arrojo.

Asimismo, la llegada del flamante fichaje invernal de Virag Kiss para complementar la posición de pívot ha dejado ya sin el poco hueco que tenía la estadounidense que pone ya fin a su etapa en el Perfumerías Avenida. EFE

