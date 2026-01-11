El español Nil Llop, a dos décimas del bronce en los Europeos

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El español Nil Llop, que disputará los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, se ha quedado a dos décimas del bronce en la prueba de 500 metros de los Europeos de patinaje de velocidad disputgados en el Arena Lodowa de Tomaszow Mazowieck (Polonia).

Llop, quien acabó "muy contento" tras haber patinado "bien y rápido" después de haber sido decimosexto en los 1.000 metros, logró su mejor resultado en un torneo continental con la sexta plaza con un crono de 35.324, a dos décimas del podio que cerró el noruego Bjorn Magnussen (35.123).

La victoria fue para el polaco Damian Zurek con un crono 34.527, con el que superó a su compatriota Marek Kania (34.821).

Daniel Milagros, que también estará en la cita olímpica, fue decimocuarto con 36.025. EFE