Arribas, nuevo líder en solitario con once dianas

Madrid, 11 ene (EFE).- El delantero del Almería Sergio Arribas se situó como nuevo líder en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con once dianas, tras firmar de penalti el tanto del empate (2-2) del conjunto 'indálico' en su visita al campo del Mirandés.

Arribas, que contabilizó su cuarto tanto en los cinco últimos partidos, anotó el definitivo 2-2 para los rojiblancos al transformar a los ochenta y seis minutos una pena máxima cometida sobre él mismo.

Un gol al que no pudieron responder los jugadores del Racing de Santander Asier Villalibre, que se perdió por lesión el choque con el Zaragoza, y Andrés Martín, que ocupan la segunda plaza con diez tantos cada uno.

Quien sí marcó, y por partida triple, fue el delantero bosnio del Zaragoza Kenan Kodro, que contabilizó su sexto tanto del curso, tras anotar un 'hat-trick' en la victoria (2-3) del equipo aragonés en su visita al Sardionero.

Un triplete que a punto estuvo de igualar el atacante del Málaga Carlos Ruiz 'Chupe', que debió conformarse con un doblete ante el Ceuta tras errar a los setenta y un minutos un penalti ante el Ceuta.

Dos goles que catapultaron al joven delantero malacitano a la tercera plaza de la clasificación igualado a nueve con el jugador del Almería Adrián Embarba y el atacante belga del Sporting de Gijón Jonathan Dubasin.

-- Clasificación tras la disputa de la 21ª jornada:

- Con 11 goles: Arribas (6p) (Almería)

- Con 10 goles: Villalibre y Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 9 goles: Embarba (Almería); Chupe (2p) (Málaga); Dubasin (BEL) (3p) (Sporting Gijón)

- Con 8 goles: Fuentes (Córdoba); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander).

- Con 7 goles: Yeremay (1p) (Deportivo); Carrera (Real Sociedad B); Gelabert (1p) (Sporting Gijón).

- Con 6 goles: Agus Medina y Puertas (Albacete); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Martón (2p) (Eibar); Kodro (BIH) (Zaragoza)

- Con 5 goles: Jon Morcillo (1p) (Albacete); Min-su (KOR) (Andorra); David González (2p) (Burgos); Camara (GUI) y Cala (2p) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ y Jorge Pascual (1p) (Granada); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez y Adrián Niño (Málaga).

- Con 4 goles: Jefté Betancor (1p) (Albacete); Villahermosa y Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Cipenga (CGO) (Castellón); Matos y Rubén Díez (4p) (Ceuta) (Ceuta); Luis Chacón (Cultural); Enol (Huesca); Lukovic (SRB), Enrique Clemente y Jesé Rodríguez (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Iñigo Vicente (Racing Santander); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Chuki (1p), Peter Federico (DOM) y Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) y Leo Baptistao (BRA) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) y Curro (2p) (Burgos); Dawda (MAU) y Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Doué (FRA), Jakobsen (DEN) y Suero (Castellón); Zalazar (Ceuta); Ribeiro (BRA) (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla y José Corpas (1p) (Eibar); José Arnáiz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Manu Fuster (Las Palmas); Duk (CVE), Diego García (2p) y Roberto López (Leganés); Jauregi (1p) y Dani Lorenzo (Málaga); Peio Canales y Sangalli (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 2 goles: Escriche, Jefté y Lazo (Albacete); Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal, Thalys (BRA) y Alex Muñoz (Almería); Gael Alonso (Andorra); Appin (FRA), Grego Sierra y Mario González (1p) (Burgos); Moussa (MAL) y García Pascual (Cádiz); Brignani (ITA) y Pablo Santiago (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson (Córdoba); Diego Collado y Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz, Stoichkov y Villares (Deportivo); Jon Bautista y Álvaro Rodríguez (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Sielva (2p), Ntamack (FRA) y Pulido (Huesca); Iván Gil (Las Palmas); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p), Diawara (GUI) (Leganés); Einar, Larrubia y Lobete (Málaga); Rafa Bauza y Javi Hernández (Mirandés); Javi Castro y Gustavo Puerta (COL) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p) y Jon Balda (Real Sociedad B); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza).

- Con 1 gol: Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo y Cerdà (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza, Morante e Iñigo Córdoba (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí y Jorge More (Cádiz); Sienra (ARG), Barri, Mamah (NIG), Mabil (AUS), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Gerenabarrena (Castellón); Obeng (GHA), Konrad (USA), Marcos Fernández, Cristian y Carlos Hernández (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Requen, Diego Bri y Sergi Guardiola (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic y Thiago Ojeda (ARG) (Cultural); Escudero, Samuele Mulattieri (ITA), Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Adu Ares, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz, Oscar Naasei (GHA) y Lama (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Kortajarena (1p) y Ángel Pérez (Huesca); Barcia, Pejiño, Mika Mármol y Estanis (Las Palmas); Rubén Peña, Cissé (GUI) y Melero (Leganés); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela y Adrián Pica (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN) y Manex Lozano (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Gorosabel, Marchal Y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado y Pablo Tomeo (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho y Tachi (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete): Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés).EFE