Aplazada por exceso de aforo la asamblea sobre el desfile de mujeres en cofradía de Zamora

Zamora, 11 ene (EFE).- La asamblea que iba a cambiar los estatutos de la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora para que, tras 375 años, las mujeres pudieran desfilar en la procesión de la madrugada del Viernes Santo se ha aplazado por exceso de aforo en donde se había convocado, han informado a EFE fuentes de la cofradía.

A la asamblea han asistido más de 600 personas de las cerca de 12.000 que integran la cofradía, la más numerosa de la Semana Santa de Zamora.

La asamblea comenzó con la presencia de 428 personas que llenaron el aforo del salón de actos y más de 200 en un gimnasio próximo en el que se retransmitía en directo, y en el que también se podía votar.

Sin embargo, quienes seguían la asamblea desde el gimnasio, al considerar que no se iban a tener en cuenta sus votos, decidieron acceder también al salón de actos, lo que provocó un exceso de aforo y, por seguridad, se acordó suspender la reunión.

Aun así, según ha detallado la cofradía, las dos enmiendas presentadas a la totalidad de los nuevos estatutos han sido declaradas nulas al existir un informe vinculante del Obispado, que ha avalado el cambio de estatutos que implica que las mujeres también puedan desfilar tras 375 en la procesión de Jesús Nazareno de Zamora.

La cofradía volverá a convocar una nueva asamblea para debatir el centenar de enmiendas parciales que se han presentado a los nuevos estatutos.

En ellos se recoge que las mujeres puedan desfilar en la procesión de 'La Mañana' del Viernes Santo, si lo desean vistiendo de negro como hacen en la procesión del Sábado Santo de la Virgen de la Soledad, o bien llevando el traje de caperuz y túnica negra, con una pequeña cruz de madera de color negra al hombro, como hacen los hombres.

Del mismo modo, los hombres podrán desfilar en la procesión de la Virgen de la Soledad.

En Zamora, en el año 2006 el Obispado promovió un nuevo estatuto-marco que promovía la participación en igualdad de hombres y mujeres en las procesiones y a partir de entonces las cofradías fueron cambiando progresivamente sus estatutos para adaptarlos a esa normativa eclesiástica.

En el caso de Jesús Nazareno, al contar con dos desfiles, hizo la cofradía mixta, pero mantuvo el desfile del Viernes Santo en exclusiva para los hombres y el del día siguiente para las mujeres y un grupo de hombres cofrades encargados de la organización de la procesión.

Aunque en la mayoría de las procesiones de Semana Santa ya desfilan hombres y mujeres, hay dos -la del Cristo de la Buena Muerte y la del Cristo del Amparo- que, debido al escaso número de cofrades admitidos y a las listas de espera en la que tienen preferencia los hombres que se habían apuntado antes del cambio de estatutos, aún no hay ninguna mujer en sus desfiles. EFE

