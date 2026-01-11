Espana agencias

Ana Alonso vuelve a competir, tras la lesión, el jueves en la Copa del Mundo de Courchevel

Guardar

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La granadina Ana Alonso, una de las grandes figuras españolas del esquí de montaña -deporte que debutará en el calendario olímpico el mes que viene, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)-, volverá a competir, después de la grave lesión que sufrió, el próximo jueves en la prueba de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia).

Así lo confirmaron a EFE este domingo fuentes próximas a la campeona de Sierra Nevada, de 31 años, que a principios de octubre sufrió un grave accidente al ser atropellada por un coche mientras se entrenaba en bicicleta. Un percance que le provocó, entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo, la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular.

'Anita', de 31 años, que junto al catalán Oriol Cardona es la actual ganadora de la Copa del Mundo, campeona de Europa y subcampeona mundial de relevo mixto, prefirió no operarse, con el fin de llegar a los Juegos de invierno, en los que ambos optarán, como mínimo, a medalla.

La campeona andaluza, tercera en la pasada Copa del Mundo de sprint, disciplina que también será olímpica el mes que viene en la cita olímpica de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, competirá el próximo jueves en la prueba de esa modalidad que se disputará en Courchevel.

Al día siguiente, Alonso también participará en la prueba de la Copa del Mundo de cronoescalada vertical -disciplina no olímpica- que tendrá lugar en la citada estación de los Alpes franceses. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ERC llama al soberanismo a apoyar la nueva financiación: "Los tuits aportan cero recursos"

Infobae

Aplazada por exceso de aforo la asamblea sobre el desfile de mujeres en cofradía de Zamora

Infobae

El PSOE ve "imperdonable" si Feijóo obliga a sus barones a rechazar la nueva financiación

Infobae

Canet: "Tuve muy buenas sensaciones con la moto"

Infobae

El aeropuerto de Quito recibió 5,4 millones de pasajeros en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Una empleada de la limpieza que ya no puede trabajar por problemas físicos después de 22 años es despedida tras no encontrar dónde reubicarla: “Es triste, pero legal”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España