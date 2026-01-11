Ana Alonso vuelve a competir, tras la lesión, el jueves en la Copa del Mundo de Courchevel

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La granadina Ana Alonso, una de las grandes figuras españolas del esquí de montaña -deporte que debutará en el calendario olímpico el mes que viene, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)-, volverá a competir, después de la grave lesión que sufrió, el próximo jueves en la prueba de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia).

Así lo confirmaron a EFE este domingo fuentes próximas a la campeona de Sierra Nevada, de 31 años, que a principios de octubre sufrió un grave accidente al ser atropellada por un coche mientras se entrenaba en bicicleta. Un percance que le provocó, entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo, la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular.

'Anita', de 31 años, que junto al catalán Oriol Cardona es la actual ganadora de la Copa del Mundo, campeona de Europa y subcampeona mundial de relevo mixto, prefirió no operarse, con el fin de llegar a los Juegos de invierno, en los que ambos optarán, como mínimo, a medalla.

La campeona andaluza, tercera en la pasada Copa del Mundo de sprint, disciplina que también será olímpica el mes que viene en la cita olímpica de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, competirá el próximo jueves en la prueba de esa modalidad que se disputará en Courchevel.

Al día siguiente, Alonso también participará en la prueba de la Copa del Mundo de cronoescalada vertical -disciplina no olímpica- que tendrá lugar en la citada estación de los Alpes franceses. EFE