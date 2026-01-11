Alerta naranja en A Coruña y Pontevedra por olas de 5 metros y viento de 70 km/h

Santiago de Compostela, 11 ene (EFE).- Las previsiones de olas de 5 metros de altura y viento de alrededor de 70 kilómetros por hora el lunes han llevado a la Xunta a poner en situación de alerta naranja -segunda de una escala de tres- las zonas costeras de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

El Gobierno autonómico indica en un comunicado que esto obedece a las predicciones de la agencia meteorológica estatal Aemet de un temporal activo a partir de la madrugada del lunes con viento del sur a suroeste de fuerza 8, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, y mar combinada del suroeste con olas de 5 metros.

La Xunta ha puesto en situación de alerta a las autoridades de los municipios afectados, así como al personal de los distintos servicios de emergencias.

Además, advierte de la suspensión de las actividades deportivas marítimas; reclama extremar las medidas de seguridad en cualquier actividad en el mar; invita a revisar cabos y amarres de barcos en los puertos y aconseja a la población en general evitar zonas costeras propensas a oleaje, como parte de las medidas de prevención y protección. EFE