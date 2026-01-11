62-59. El Casademont sufre ante el Estepona para mantener el liderato

Zaragoza, 11 ene (EFE).- El Casademont Zaragoza sufrió este domingo en el difícil partido que le enfrentó al CAB Estepona en la Liga Femenina Endesa, un encuentro que finalmente se llevó el conjunto aragonés (62-59) y que le permite mantener el liderato.

Porque el Casademont afrontaba el partido líder en solitario y con la sensible baja de Carla Leite, lesionada el miércoles en el encuentro ante el IDK Euskotren que hizo a las rojillas campeonas de invierno.

El Estepona, decimocuarto en la tabla, se encontraba ante el difícil reto de enfrentar a las primeras de la clasificación, con nada menos que catorce victorias seguidas en su haber.

Con esas premisas comenzó un partido que dominaban las jugadoras de Carlos Cantero, especialmente en la pintura, donde no dejaron que sus rivales sacaran nada en limpio.

Con Nadia Fingall desatada y un buen juego de equipo, el Casademont dio una imagen de dominio del encuentro mayor de lo que reflejaba el resultado al final del primer cuarto, un 18-12, cuatro de renta, que permitía seguir vivo al Estepona.

El conjunto andaluz mantenía el pulso gracias al buen trabajo desde el perímetro y la media distancia, con triples de Atkinson y Connell que daban aire a las visitantes.

Porque la pintura era terreno vedado, un espacio hostil para el Estepona cada que vez sus jugadoras trataban de entrar en las inmediaciones del aro de las aragonesas.

En el segundo cuarto, el Casademont salió con mucha fuerza, con dos triples seguidos, uno de Vorackova y otro, de Flores, que dejaba a las locales con diez puntos de ventaja (24-14).

Parecía que el partido se había roto para las rojillas, que se llegaron a poner a 14 puntos de diferencia con una canasta de Hermosa que fijó en el marcador el 28-14 con seis minutos y medio todavía en juego.

Pero el Estepona reaccionó, impulsadas por Gretter (11 de valoración en el descanso), rompiendo también el muro que habían encontrado en el primer cuarto en la pintura, hasta dejar el partido con solo seis puntos de diferencia, 35-29, en el descanso.

El tercer cuarto comenzó como el anterior, con un triple, en este caso, de Pueyo, que parecía una declaración de intenciones de las locales, un 38-29 que daba oxígeno a las rojillas.

Pero el Estepona, con una excelente Gretter, no se rendía y se llegó a poner por delante en el marcador (41-42) de la mano de Dongue y con 3 minutos todavía en juego para llegar al último cuarto.

El Casademont no estaba nada fino; ni desde la línea de tres, ni de media distancia, ni bajo el aro conseguía acertar el conjunto aragonés, una situación de debilidad que, sin embargo, no supieron aprovechar las andaluzas.

Y en el último minuto, Bankolé metió cinco puntos seguidos que pusieron cuatro arriba a las rojillas (46-42), distancia que ampliarpn sobre la bocina a seis puntos con un tremendo triple de Laia Flores (49-43).

A pesar del último mazazo para el Estepona, el partido llegaba abierto al cuarto periodo, con una distancia corta que exigiría a las zaragozanas máxima atención y a las andaluzas, salir con todo.

Con un triple (49-46) inauguró el último periodo Rodríguez para corregir el último golpe y Dongue puso por delante a las andaluzas (49-50) con siete minutos y medio en juego.

Aunque las visitantes lo pusieron muy difícil, con un final de infarto, el Casademont logró salir victorioso propulsado por los 5.747 espectadores que acudieron al Príncipe Felipe y el buen trabajo de Hempe y Fingall, para firmar el 62-59 definitivo.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

62 – Casademont Zaragoza (18+17+14+13): Mariona Ortiz (0), Merritt Hempe (11), Nadia Fingall (13), Veronika Vorackova (7), Helena Pueyo (5) -cinco inicial- Bankole (6), Flores (6), Hermosa (2), Gueye (5), Mawuli (7).

59 – CAB Estepona (12+17+14+16): Sika Koné (2), Cecilia Muhate (2), Claudia Contell (7), Melisa Gretter (11), Maddie Garrick (0) -cinco inicial- Conner (10), Dongue (15), Atkinson (3), Rodríguez (9).

Árbitros: Jacobo Rial, Juan Gabriel Carpallo, Alejandro Calvo.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa femenina, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.747 espectadores. EFE