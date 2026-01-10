Espana agencias

Iñigo Pérez: "Con Arrasate alcancé mi mejor nivel, uso conceptos adquiridos con él"

Madrid, 10 ene (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, elogió este sábado al técnico del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, del que dijo que con él alcanzó su "mayor nivel como jugador" y aprendió conceptos que ahora usa al frente del conjunto franjirrojo.

El Rayo Vallecano, que lleva ocho jornadas ligueras sin ganar, afronta la visita del Real Mallorca con la necesidad de sumar tres puntos para alejarse del descenso y olvidar el sinsabor del último partido frente al Getafe (1-1) en la competición.

"No estamos solucionando los partidos de casa por detalles a priori menores pero que luego nos cuestan cosas importantes. Hay que solucionar este debe”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Iñigo Pérez, como jugador, coincidió en el Numancia (2016-2018) con Arrasate como entrenador, que también le dirigió en Osasuna (2019-2022).

"Con Jagoba he pasado muchos años y a la vista está que con él y su cuerpo técnico alcancé mi mayor nivel. Sin ser excelso, no estuvo mal. Mi agradecimiento. Es muy importante en mi carrera profesional. De hecho, ahora puedo usar los conceptos que adquirí con él. Esperemos que mañana se vayan derrotados", subrayó.

El técnico navarro destacó el poderío en el juego aéreo del Mallorca, "un filón" y un aspecto que ya han sufrido de otros equipos. "Ya nos han hecho gol a balón parado y hay que frenarlo. Hemos encajado poco en Vallecas y hay que seguir trasladando eso en el césped”.

Jagoba Arrasate dijo que después de los partidos no se aguantaba a sí mismo debido a la tensión de los encuentros.

"Entiendo a Jagoba. Habrá que preguntar a su mujer. En las derrotas me voy descubriendo y dando cuenta de que sufro menos que de jugador. Era muy lapidario conmigo mismo. Si hemos perdido intento ser autocrítico, analizar el partido y no sufro tanto porque me quedo vacío. De jugador siempre piensas que pudiste hacer algo más. Sufro menos, pero cuando sufres es más que como jugador”, comentó.

Uno de los aspectos que más preocupan a Iñigo Pérez es la falta de gol que está teniendo el equipo porque con ocho tantos es el segundo que menos marca de la categoría, solo por detrás del Oviedo (8).

"No le encuentro una explicación certera porque hay diferentes visiones. En Europa los equipos nos han respetado menos en casa y nos permiten más transiciones y verticalidad. En Liga nos han defendido más, incluso equipos que nunca lo habían hecho por su potencial y sus jugadores. La importancia del gol es capital. Y lo importante es conseguirlo y poderlo refrendar. El año pasado sí pasó y este no”, señaló Iñigo Pérez, que está teniendo que ejercer de "psicólogo" para gestionar las tres competiciones.

“Es difícil mantener un equilibrio y ahora es el momento más complejo. Mantener esa exigencia sin que nos separemos como grupo o decirnos solo las cosas buenas, con condescendencia, es difícil. La incertidumbre es amplia y debes aferrarte a lo que te ha dado éxito todos estos años”, confesó.

El Rayo ha sido de los primeros equipos en reforzarse en este mercado de invierno con la incorporación de Carlos Martín, delantero cedido por el Atlético de Madrid.

“La adaptación es la más rápida de todos los vestuarios de fútbol profesional porque el grupo es fantástico. Lo veo adaptado. Es un atacante y puede jugar en todas las posiciones de arriba. Después veremos lo que juega. Dependerá del estado de forma que nos demuestre”, concluyó. EFE

