Flick y Xabi posan juntos en la previa de la final de la Supercopa

Yeda (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, posaron juntos este sábado sobre el césped del Alinma Stadium, que albergará la final de la Supercopa de España el domingo a las 20:00 horas CET (-1 GMT).

Ambos portaron la camiseta de sus respectivos equipos, con un trofeo expuesto de fondo que ambos entrenadores tienen como gran objetivo para este inicio de 2026.

En el caso de Flick, el alemán ya lo ganó la pasada temporada, en su primer título como entrenador del Barça; un guión de inicio de proyecto que espera poder replicar Xabi Alonso con el Real Madrid.

“Tengo buenas sensaciones respecto a mi equipo y a lo que podemos mostrar, de poder jugar a nuestro mejor nivel”, expresó Flick en rueda de prensa.

Por su parte, Xabi Alonso, aseguró que no sentirá “liberación” si gana el título, a pesar del momento de dudas que atraviesa su proyecto.

“Para mí sería una alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación”, comentó. EFE

