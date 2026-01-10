Dos triunfos y opciones de Roma y Sainz refuerzan a Ford tras la primera semana del Dakar

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Dos triunfos y los puestos tercero y cuarto de los españoles Nani Roma y Carlos Sainz en la general refuerzan a Ford tras la primera semana del Dakar 2026, confirmando que su proyecto en la categoría de coches no solo es competitivo, sino también consistente,en una edición marcada por la igualdad extrema.

El balance deportivo es especialmente significativo por el contexto. La general presenta las diferencias más estrechas de las últimas dos décadas y obliga a conjugar velocidad, fiabilidad y gestión del riesgo.

En ese escenario, Ford ha sabido evitar errores graves, mantener a sus pilotos en posiciones delanteras y mostrar un rendimiento sólido tanto en pistas rápidas como en zonas de navegación más compleja. Roma y Sainz han sido protagonistas constantes, sin necesidad de asumir riesgos excesivos, una estrategia que cobra valor en un Dakar donde cada minuto cuenta.

Nani Roma, uno de los nombres históricos del rally, subrayó al llegar a Riad que el equipo está “donde quería estar” tras la primera semana. El catalán destacó la regularidad como clave del buen resultado provisional y puso en valor el trabajo conjunto con los ingenieros para mejorar el coche día a día. Para Roma, el hecho de figurar en el podio provisional “demuestra que el proyecto es competitivo” y que Ford puede mirar de tú a tú a estructuras más asentadas en la disciplina.

Por su parte, Carlos Sainz, cuarto en la general, incidió en la complejidad del Dakar actual, donde la igualdad no permite concesiones. El madrileño señaló que el objetivo prioritario era “llegar al descanso con opciones reales”, algo que Ford ha conseguido con creces.

Sainz reconoció que el margen entre los diez primeros es mínimo y que cualquier error puede resultar decisivo, pero se mostró satisfecho con el rendimiento global y con la fiabilidad mostrada hasta ahora.

El piloto que ha logrado mejores resultados parciales para Ford con dos victorias de etapa y ha ocupado el liderato durante un día, es el estadounidense Mitch Guthrie (29 años), con el copiloto Kellon Walch.

Ambos pilotan el último Raptor oficial situado en la general, 7 provisional, y su actuación está sorprendiendo por la madurez que exhibe en su sexto Dakar. También muy destacada es la actuación del Raptor que conduce el sueco Mattias Ekström (47 años, sexto Dakar consecutivo), con Emil Bergkvist de copiloto, quinto provisional tras haber ocupado durante tres etapas la tercera posición y haberse mostrado un hombre tan regular como hábil y seguro en el pilotaje por el desierto. EFE

