3-28. España se pasea en el estreno

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- España, la actual campeona europea y mundial, ha empezado su defensa del título con una victoria sin paliativos ante la débil Israel (28-3), a la que prácticamente ahogó desde el principio con un parcial de salida de 13-0.

Los de David Martín, que dejaron a cero a su rival en tres de los cuatro cuartos, pusieron en práctica todos los automatismos que la identifican como un equipo de referencia. Su defensa fue muy efectiva; su transición, perfecta; como el juego de la boya y desde el perímetro.

Fue un partido para tomar contacto con la piscina, la imponente pileta instalada en el Belgrado Arena, un pabellón para 18.000 espectadores; y con la competición, un Europeo en el que España defiende el título conquistado hace dos años en Croacia.

Un dato dibuja cómo fue el partido. España anotó nueve goles en el primer cuarto, e Israel tardó cinco minutos en disparar sobre la meta defendida hoy de inicio por Edu Lorrio. A partir del descanso, los de David Martín no permitieron ningún tanto más.

En el primer cuarto, tres goles de penalti, un gol en superioridad y Álvaro Granados, el mejor jugador mundial y europeo del año, y Alberto Munárriz como máximos goleadores con dos tantos cada uno de ellos.

El primer tanto de Israel llegó a cinco minutos del descanso y cuando el marcador era 13-0. Al término del segundo cuarto España ganaba por 15-3.

La producción de España bajó un poco entonces. Decidió el equipo de David Martín que era el momento de defender más y de sacar a pasear el talento de dos lanzadores: Sergi Cabanas y Unai Biel, que anotaron dos tantos cada uno para el 19-3. Alberto Múnarriz, con su quinto tanto, y Granados, con su tercero, dejaron el 21-3 y de nuevo a Israel a cero en un periodo.

En el cuarto final, David Martín le dio minutos a Unai Aguirre en la portería, que paró todo lo que le lanzaron, y sacó a pasear su clase Granados, que anotó tres goles más y con seis se convirtió en el máximo goleador del partido por delante de Munárriz (5) y de Asensio (4).

En el segundo partido del grupo, ante Serbia este lunes (20:30 CET), ya se podrá calibrar el nivel real de los españoles frente al campeón olímpico y al que acompañarán los 18.000 aficionados del Belgrado Arena.

Ficha técnica

3 - Israel: Fire; Schlein (-), Gros (1), Gvishi (1p), Arazi (1), Shafrir (-), Begin (-), Goldschmidt (-), Roth (-), Rendler (-), Buzaglo (-), Klarfeld (-), Carmon (-) y Smirnov (ps).

28 - España: Lorrio; Munárriz (5, 1p), Granados (6, 1p), Sanahuja (1), De Toro (1), Larumbe (2), Daura (1), Cabanas (2), Tahull (-), Valera (2, 1p), Biel (4, 1p), Asensio (4), Gomila (-) y Aguirre (ps).

Parciales: 0-9, 3-6, 0-6 y 0-7.

Árbitros: R. Colombo (ITA) y M. Balanescu (ROU). Eliminados: Gvishi, Shafrir y Munárriz.

Incidencias: Partido inaugural del Europeo de waterpolo, que se juega en el Belgrado Arena de la capital serbia. EFE