125-117. Hugo González suma minutos de calidad en un nuevo triunfo de Boston

Chicago (EE.UU.), 9 ene (EFE).- El español Hugo González, elegido con el número 28 absoluto en el último draft, sumó este viernes otros minutos de calidad con los Boston Celtics y contribuyó con cinco puntos, cuatro rebotes y un tapón en la victoria por 125-117 de su equipo contra los Toronto Raptors.

González conectó dos de los tres tiros de campo tomados en los 18 minutos en pista saliendo del banquillo que le concedió el técnico Joe Mazzulla.

El madrileño, de 19 años, promedia 4.2 puntos y 3.3 rebotes por partido en su primer año en la NBA, y ha recibido repetidas felicitaciones de su entrenador por su compromiso defensivo.

Los Celtics estuvieron liderados por un Payton Pritchard de 27 puntos y ocho asistencias, y Jaylen Brown contribuyó con 25 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

Boston incrementó su balance a 24-13, el segundo mejor en el Este de la NBA, y presiona a los líderes Detroit Pistons (28-9).

Para los Raptors, RJ Barrett y Ja'Kobe Walter aportaron 19 puntos cada uno, mientras que Immanuel Quickley selló 17 puntos y trece asistencias. EFE

