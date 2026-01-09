Mbappé, 12 goles contra el Barça y una deuda en los clásicos

Óscar Maya Belchí

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- Kylian Mbappé estará en la final de la Supercopa de España. Tras perderse la semifinal contra el Atlético por un esguince de rodilla, el francés ha apurado para incorporarse a la expedición en Yeda (Arabia Saudí) y lo hará con opciones de tener minutos ante el Barça, rival al que ha marcado 12 goles en nueve partidos.

Según Xabi Alonso, Mbappé tiene las mismas posibilidades que el resto de sus compañeros en la convocatoria de tener minutos.

“Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria”, señaló Xabi en rueda de prensa.

Recuperará el Real Madrid a su referencia ofensiva. Al futbolista que, sin contar los dos partidos que ha estado ausente (la goleada por 5-1 contra el Betis y los dos goles frente al Atlético en la Supercopa) firmó más de la mitad de los tantos del conjunto blanco: 29 de 53.

Mbappé tendrá el reto de conseguir su tercer título con el Real Madrid.

En su primer partido, Mbappé levantó un trofeo, el de la Supercopa de Europa. Con gol en la final frente a la Atalanta. Hizo lo propio en la Intercontinental frente a Pachuca. Pero ambos fueron en 2024, antes de un 2025 de récord en lo personal para él pero de olvido para el Real Madrid.

En 2025, Mbappé igualó el récord de goles en un año natural de un futbolista del Real Madrid, los 59 del portugués Cristiano Ronaldo en 2013, pero el conjunto blanco acabó los 365 días sin levantar un trofeo.

Y perdió dos oportunidades, precisamente, con el FC Barcelona, rival por la Supercopa de España este domingo en Yeda.

La primera, en este mismo torneo en la final de 2025. Mbappé adelantó al Real Madrid en el minuto 5 de partido, pero fue solo un espejismo que duró 17 minutos para el equipo entonces dirigido por Carlo Ancelotti, ya que al descanso los azulgrana le dieron la vuelta al marcador y ya ganaban 1-4.

Sin opciones de levantar un título, que estuvo más cerca en la final de Copa del Rey el 26 de abril. Otro partido en el que Mbappé no llegaba al 100%. Fue suplente al arrastrar molestias por un esguince de tobillo, pero salió al terreno de juego tras el descanso y fue figura clave a la hora de forzar la prórroga. Suyo fue el empate a uno, aunque el Barça acabó imponiéndose en los 30 minutos suplementarios, con un tanto de Koundé en el 116.

Dos finales perdidas para el Real Madrid en las que Mbappé marcó. Además, contra el mismo rival, en el clásico de la segunda vuelta de Liga, con los de Ancelotti necesitando una victoria para apurar sus opciones de ganar el campeonato doméstico, Mbappé vivió una historia parecida.

Marcó, un triplete, dos de ellos en los primeros 14 minutos, pero, como en la Supercopa, fue un espejismo. El Barça remontó el partido, ganó 4-3 y sentenció la Liga.

Mbappé vio puerta en tres de los cuatro clásicos de la temporada pasada y en el único que no marcó estuvo condicionado por las ocho veces en las que cayó en fuera de juego.

Y es que, el francés, tiene al FC Barcelona como uno de los rivales a los que más goles ha marcado. Con el Real Madrid son seis goles en cinco partidos; los cuatro de la pasada temporada y el logrado en el clásico del Bernabéu del pasado 26 de octubre, en el que, además, falló un penalti y le anularon un tanto por fuera de juego.

Y en total, suma 12 goles en nueve partidos disputados; contando los seis en cuatro encuentros que le marcó al Barça en Liga de Campeones cuando defendía la camiseta del París Saint-Germain.

Eso sí, el balance respecto a victorias y derrotas ha decaído desde su llegada al Real Madrid, ya que ha perdido cuatro enfrentamientos -todos la pasada temporada- y ganado uno -el de la actual-; mientras que con el PSG ganó dos, empató uno, perdió otro y salió vencedor en las dos eliminatorias de ‘Champions’.

Más goles que partidos, pero balance negativo en derrotas y dos oportunidades de ganar un título frente al FC Barcelona perdidas para un Kylian Mbappé que, sin tener minutos desde el pasado 20 de diciembre, se incorpora a la expedición del Real Madrid en Yeda para la final de la Supercopa, que enfrentará al Real Madrid y al Barcelona por cuarta edición consecutiva. EFE