La bolsa mexicana gana 0,83 % y alcanza nuevo máximo histórico con 66.062,62 unidades

Ciudad de México, 9 ene (EFECOM).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó un avance del 0,83 % este viernes, con lo que acumuló una ganancia semanal del 3 %, en su primera semana completa de 2026 y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 66.062,62 unidades, alcanzando un nuevo máximo histórico.

“El IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 3 %, la mayor desde la primera semana de septiembre, alcanzando un nuevo máximo histórico”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron los avances de las emisoras Becle (+1,57 %), Industrias Peñoles (+8,80 %), Sigma (+8,36 %), Cemex (+8,12 %) y Grupo México (+7,47 %).

En la jornada, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar, al cotizar en 17,98 unidades por billete verde, igual que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 237,8 millones de títulos por un importe de 18.473 millones de pesos (unos 1.027 millones de dólares).

De las 680 firmas que cotizaron en la jornada, 431 terminaron con sus precios al alza, 226 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 13,58 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 4,29 %, y de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el 3,81 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la controladora Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el –4,73 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -4,38 %, y de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el -2,70 %. EFECOM

