Espana agencias

El Sporting corta la cesión de Caicedo

Guardar

Gijón, 09 ene (EFE).- El Sporting de Gijón ha anunciado este viernes el fin de la cesión del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo de manera anticipada.

El futbolista regresó este verano a Gijón al ampliar su cesión el pasado verano procedente del Atlas mexicano, también gestionado por el Grupo Orlegi.

Caicedo tenía contrato hasta final de la presente temporada pero por motivos deportivos el club decidió cortar su cesión en el presente mercado de invierno y centrar sus esfuerzos en firmar un recambio para la delantera.

El atacante apunta a reforzar al Huracán argentino después de su experiencia de año y medio en el fútbol español, por lo que ha viajado a Buenos Aires a mediados de esta semana.

El internacional ecuatoriano disputó un total de 39 partidos con la camiseta rojiblanca, anotando dos goles en este tiempo.

En la media temporada actual, Caicedo no había logrado ser titular en ningún partido de liga, teniendo mayor protagonismo en Copa del Rey, pero sin lograr igualmente estrenarse en el casillero goleador.

Mediante un comunicado oficial, el Sporting ha deseado al futbolista "éxito en sus próximos retos profesionales" y ha mostrado su agradecimiento por "su trabajo y dedicación durante el último año y medio". EFE

dsl/lj/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Juzgado desestima la petición de ex pareja de Ilia Topuria de viajar con su hija a Miami

Infobae

El Peñarol uruguayo ficha al atacante argentino Gastón Togni

Infobae

16-15. España remonta a Australia y cierra su preparación para el Europeo con dos triunfos

Infobae

El año parlamentario se abre el jueves con las explicaciones de Albares, Montero y Aagesen

Infobae

Matarazzo repite once; el Getafe sale con Nyom y el canterano Mestanza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España