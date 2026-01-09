Espana agencias

Día libre de Flick a dos días de la final

Guardar

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, dio este viernes en Yeda (Arabia Saudí) el día libre a sus futbolistas, que aprovecharon para descansar y, algunos, hacer algo de turismo por la ciudad, mientras que el director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', no detuvo su actividad en pleno mercado de traspasos.

"Cancelo es un grandísimo jugador y nos da soluciones que no teníamos antes", aseguró Deco a los periodistas desplazados a Yeda para cubrir la Supercopa de España, en la que el Barça se clasificó a la final, que jugará el domingo contra el Real Madrid (20:00 horas CET, -1 GMT) tras golear al Athletic Club (5-0) en semifinales.

Un día en el que, además de defender la incorporación de Joao Cancelo para reforzar el lateral derecho del Barça, pendiente de cerrar el acuerdo de cesión hasta final de temporada con el Al-Hilal saudí y que el futbolista pase revisión médica, el club manejó otros temas de mercado.

Entre ellos, la opción sobre la mesa de hacerse de forma definitiva con Marcus Rashford, cedido procedente del Manchester United el pasado verano. El jugador inglés de 28 años ha aportado siete goles y 11 asistencias en lo que va de temporada, demostrando polivalencia y compromiso que le podrían haber hecho ganarse un hueco de forma permanente en el conjunto azulgrana.

Un tema a futuro y que dependerá también del ‘fair play financiero’, que este mismo viernes en Yeda, Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró “no estar al día” de la situación, con el FC Barcelona buscando estar en la regla 1:1 que facilite ese tipo de operaciones.

Un mercado en el que Flick espera no perder piezas, aunque el caso del centrocampista Marc Bernal se estudiará en el club tras la Supercopa de España. En caso de salir, lo haría a un club donde pueda tener minutos de importancia con regularidad para recuperar el estado de forma que perdió debido a la grave lesión de rodilla de la pasada temporada.

Actividad fuera del césped de un FC Barcelona que volverá a entrenarse el sábado, en la víspera de la final en la que defienden título, buscando lograr su 16ª Supercopa, con la presencia esperada de Lamine Yamal al 100 %, superados sus problemas estomacales que le hicieron ser suplente ante el Athletic.

Hansi Flick y Eric García, quien cumplió 25 años este viernes 9 de enero y que está en un gran momento en el club, asentado como titular ya sea de centrocampista o como defensa, comparecerán ante los medios de comunicación antes del segundo clásico de la temporada. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EEUU intercepta otro petrolero "en coordinación con autoridades venezolanas", según Trump

Infobae

El petróleo Brent sube un 2,18 %, hasta los 63,34 dólares por la escalada en Irán y Rusia

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2025

Infobae

Castilla-La Mancha: El modelo de financiación es "injusto y regresivo" y ataca la igualdad

Infobae

Matan a tiros a un hombre en un domicilio en Getafe (Madrid)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España