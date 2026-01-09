Día libre de Flick a dos días de la final

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, dio este viernes en Yeda (Arabia Saudí) el día libre a sus futbolistas, que aprovecharon para descansar y, algunos, hacer algo de turismo por la ciudad, mientras que el director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', no detuvo su actividad en pleno mercado de traspasos.

"Cancelo es un grandísimo jugador y nos da soluciones que no teníamos antes", aseguró Deco a los periodistas desplazados a Yeda para cubrir la Supercopa de España, en la que el Barça se clasificó a la final, que jugará el domingo contra el Real Madrid (20:00 horas CET, -1 GMT) tras golear al Athletic Club (5-0) en semifinales.

Un día en el que, además de defender la incorporación de Joao Cancelo para reforzar el lateral derecho del Barça, pendiente de cerrar el acuerdo de cesión hasta final de temporada con el Al-Hilal saudí y que el futbolista pase revisión médica, el club manejó otros temas de mercado.

Entre ellos, la opción sobre la mesa de hacerse de forma definitiva con Marcus Rashford, cedido procedente del Manchester United el pasado verano. El jugador inglés de 28 años ha aportado siete goles y 11 asistencias en lo que va de temporada, demostrando polivalencia y compromiso que le podrían haber hecho ganarse un hueco de forma permanente en el conjunto azulgrana.

Un tema a futuro y que dependerá también del ‘fair play financiero’, que este mismo viernes en Yeda, Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró “no estar al día” de la situación, con el FC Barcelona buscando estar en la regla 1:1 que facilite ese tipo de operaciones.

Un mercado en el que Flick espera no perder piezas, aunque el caso del centrocampista Marc Bernal se estudiará en el club tras la Supercopa de España. En caso de salir, lo haría a un club donde pueda tener minutos de importancia con regularidad para recuperar el estado de forma que perdió debido a la grave lesión de rodilla de la pasada temporada.

Actividad fuera del césped de un FC Barcelona que volverá a entrenarse el sábado, en la víspera de la final en la que defienden título, buscando lograr su 16ª Supercopa, con la presencia esperada de Lamine Yamal al 100 %, superados sus problemas estomacales que le hicieron ser suplente ante el Athletic.

Hansi Flick y Eric García, quien cumplió 25 años este viernes 9 de enero y que está en un gran momento en el club, asentado como titular ya sea de centrocampista o como defensa, comparecerán ante los medios de comunicación antes del segundo clásico de la temporada. EFE