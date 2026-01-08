Espana agencias

Matarazzo: "Estamos en el camino correcto para salir de abajo"

Guardar

San Sebastián, 8 ene (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro con el Getafe, que se disputa el sábado ya sin Sadiq, que ha sido traspasado al Valencia, que los guipuzcoanos están "en el camino correcto para salir de abajo".

"En ese puesto tenemos a Oyarzabal, Óskarsson y Guedes, que también puede actuar ahí", ha indicado.

En cuanto al rival, el Getafe de Bordalás, ha comentado que es "importante saber que es un equipo diferente al Atlético de Madrid" al que le gusta jugar "directo".

Matarazzo recupera a Gorrotxategi y Zubeldia tras superar la sanción, dos futbolistas que vienen siendo indiscutibles en este curso.

"El equipo jugó bien la semana pasada y veremos quiénes juegan mañana. Es importante que haya competencia", ha añadido el técnico.

Para el encuentro del sábado, Matarazzo ha facilitado una lista en la que figuran 24 futbolistas, con el único descarte de Jon Karrikaburu.

"Estoy abierto a todos los jugadores, y no he visto ningún rumor sobre su salida. Elijo lo que creo que es lo oportuno para el partido, y recompenso a quienes mejor entrenan durante la semana", ha señalado.

Yangel Herrera, que esta temporada solo ha disputado 90 minutos como txuri urdin, se ha dejado ver en un campo anexo al que han entrenado el resto de sus compañeros haciendo carrera continua.

"Estoy encantado de verle en el campo, ha estado trabajando en el gimnasio muy fuerte. Es muy importante que vuelva y se quede, por lo que no vamos a apresurarnos con su vuelta. Es un jugador que nos puede dar cosas diferentes, es más físico", ha precisado.

Ante el Atlético la Real hizo un buen partido aunque no logró llevarse todo el botín, algo que no dejó muy satisfecho al nuevo entrenador, que ha reconocido que esta semana han analizado las cosas que hicieron mal para mejorar de cara al Getafe.

"Los jugadores tienen que saber lo que tienen que hacer, y si tienen claridad en las ideas lo harán mejor. Así soy yo, y me gusta ser claro con todos los jugadores, incluso con los que menos minutos juegan. Así se crea una tranquilidad en el grupo", ha indicado.

Sobre el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey que coloca a los guipuzcoanos ante el Osasuna en Anoeta, Matarazzo ha señalado que juegan en casa por lo que están "encantados".

"Tenemos ganas de seguir avanzando porque es una competición que nos genera mucha ilusión, pero estoy centrado en el partido ante el Getafe”, ha concluido. EFE

asr/mz/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desestimada la recusación contra los magistrados que juzgarán a David Sánchez y Gallardo

Infobae

El Tribunal Superior de Extremadura desestima la recusación contra los magistrados del juicio al hermano de Sánchez

El Tribunal Superior de Extremadura

El TSJM ratifica una condena la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por vulnerar los derechos de dos funcionarias

Infobae

Feijóo avisa a Sánchez que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" tras el pacto con ERC

Feijóo avisa a Sánchez que

La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los venezolanos reciben el 99%

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

La tarifa de la luz en España para este viernes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí