IU avisa al PSOE que sería una "frivolidad" no "tomarse en serio" la reunión de este viernes con los partidos de Sumar

El dirigente de IU y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha advertido al PSOE que sería una "frivolidad" no "tomarse en serio" la reunión de este viernes con los partidos de Sumar para afrontar la crisis generada en el Gobierno, dado que hasta la fecha "no ha estado a la altura" a la hora de responder a los casos de presunta corrupción y acoso en sus filas.

"Me parecería una frivolidad por parte del PSOE si no se tomase en serio lo que estamos planteando, no ya para las fuerzas coaligadas hoy en Sumar sino, más importante y que debería tener en el centro de sus preocupaciones, sino a las familias trabajadoras de este país que están estupefactas ante la falta de reacción a la altura de la crisis que se ha generado el PSOE", ha exclamado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Todo ello con el telón de fondo del encuentro que mantendrán este viernes los dos socios del Ejecutivo para abordar la crisis suscitada en el seno de la coalición y que fue solicitada por los partidos de Sumar presentes en el Gobierno: Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid.

Dicha reunión estará circunscrita a cargos orgánicos de las direcciones de los respectivos partidos, sin previsión de que acudan ministros. Por ejemplo, en el ala socialista acudirá la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Durante su comparecencia, Valero ha avisado al PSOE que "desviar la atención o entrar en una dialéctica con las fuerzas coaligadas en Sumar" para no dar cuenta ante la ciudadanía de los escándalos que han surgido en el entorno del socio mayoritario sería un error, que solo pagarían las clases trabajadoras e implicaría un "menoscabo en el avance de la agenda social".

HAY MEDIDAS QUE SON "IMPOSTERGABLES"

Y es que ha agregado que el auge de la ultraderecha en España tiene muchas causas, pero sin duda una "vacuna" ante esta ofensiva es blindar el Estado del Bienestar y dar "certezas" a la ciudadanía con medidas concretas auspiciadas por el Ejecutivo.

Por tanto, el también coordinador autonómico de IU en Andalucía ha proclamado que la situación del país existe que el PSOE "se tome muy en serio la crisis que ha surgido en su seno" y avance en una agenda social que es "imprescindible" e impostergable".

A su vez, ha reflexionado que esta reunión, enmarcada en la comisión de seguimiento de la coalición, es una herramienta fundamental para "evaluar" el estado del acuerdo de Gobierno y mostrar respuestas a esta crisis.

Cuestionado sobre la postura que tendrá Sumar en caso de que el PSOE no se avenga a sus demandas, Valero ha respondido que cuando se celebre la reunión valorarán su contenido. "Cruzaremos el siguiente puente cuando lleguemos a ese río", se ha limitado a decir el diputado del grupo Sumar, para insistir en que están "muy preocupados" por el momento que atraviesa el Gobierno.