Javier Fesser pasa el testigo a Víctor García León para una tercera parte de 'Campeones'

Madrid, 15 dic (EFE).- La película 'Campeones' tendrá una tercera entrega con guion y dirección de Víctor García León ('Animal', 'Vete de mí'), que recoge el testigo que le pasa Javier Fesser, quien no obstante seguirá "muy vinculado al proyecto garantizando que el ADN y el espíritu de la franquicia se mantengan intactos".

De hecho el proyecto sigue como en las dos primeras entregas en manos de Películas Pendelton, su productora junto a Luis Manso, y de Morena Films, con Álvaro Longoria y Pilar Benito, han informado este lunes en un comunicado.

La cinta original, 'Campeones' (2018), recaudó casi 20 millones de euros, reunió a casi 3,3 millones de espectadores en las salas y recibió el premio Goya a mejor película.

Su sucesora, 'Campeonex' (2023), revalidó este triunfo y se convirtió en la película española más taquillera de su año, con una recaudación por encima de los 12 millones de euros y casi 2 millones de espectadores.

García León, conocido por su habilidad para la comedia con trasfondo humano y social, "asume el reto de guiar a los campeones en sus nuevas peripecias" en una película que "nace con identidad propia manteniendo intacto el espíritu de la saga", afirma la nota.

El proyecto contará con el regreso de varios de los queridos 'campeones', quienes estarán acompañados por importantes novedades en el elenco artístico, para mantener la mezcla de ternura, humor y sinceridad habitual, y abordar el mundo de las diferentes capacidades intelectuales "sin prejuicios y con la naturalidad que ha enamorado al público".

En palabras de Fesser: "A veces, los cambios encajan a la perfección, y este es uno de esos casos. Víctor trae consigo talento, humor y una sensibilidad especial que enriquecen enormemente el proyecto" y su relevo es "una apuesta por el buen hacer y por poner la creatividad en el centro de todo". EFE

