Espana agencias

Finaliza la alerta roja por lluvias en Valencia y queda la alerta naranja en Castellón

Guardar

València, 15 dic (EFE).- La alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia que se activó este domingo ha finalizado a las 6 horas de este lunes, jornada en la que el nivel máximo de alerta será naranja (peligro importante) en el sur de Castellón, donde hasta las 18 horas se pueden acumular 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

El resto de la Comunitat Valenciana permanece en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias, ante la previsión de precipitaciones que pueden acumular en una hora 20 litros por metro cuadrado o 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

El episodio de lluvias por la borrasca Emilia dejó este domingo en la Comunitat Valenciana acumulados máximos de 149,1 litros por metro cuadrado en La Font d'en Carròs (Valencia) y 113 en la estación del club náutico de Borriana (Castellón), según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Las lluvias más intensas quedaron mar adentro, pero aún así llovió mucho en las comarcas de Castellón, con acumulados de entre 40 y 90 litros por metro cuadrado en muchos lugares y de entre 100 y 110 en las playas de Borriana y Nules y en algunos pueblos de las comarcas de La Safor y La Marina Alta, como los 149 de la Font d'en Carròs. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda y suelo, echa a andar

Infobae

La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy a Salomé Pradas y a un colaborador de Mazón en la Generalitat

La comisión del Congreso sobre

Murcia activa fase 1 del Plan de Inundaciones ante la ampliación de los avisos por lluvias

Infobae

Cataluña flexibiliza hoy las restricciones por la peste porcina en el segundo perímetro

Infobae

Gressier, Battocletti y el relevo mixto de España, estrellas para los Europeos de cross

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de Málaga condena

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

El puesto fronterizo de La Jonquera, junto a Francia, se encuentra en una situación “imposible de soportar”: los agentes de la Guardia Civil han caído de 52 a 14

El pulso entre PP y Vox marca la recta final de las elecciones de Extremadura: una campaña similar para conquistar al mismo votante

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

Regalar sí es cuestión de edad: los boomers gastan más, los Z son más rácanos, los X optan por lo práctico y los millennials por experiencias

Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”