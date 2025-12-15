Finaliza la alerta roja por lluvias en Valencia y queda la alerta naranja en Castellón

València, 15 dic (EFE).- La alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia que se activó este domingo ha finalizado a las 6 horas de este lunes, jornada en la que el nivel máximo de alerta será naranja (peligro importante) en el sur de Castellón, donde hasta las 18 horas se pueden acumular 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

El resto de la Comunitat Valenciana permanece en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias, ante la previsión de precipitaciones que pueden acumular en una hora 20 litros por metro cuadrado o 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

El episodio de lluvias por la borrasca Emilia dejó este domingo en la Comunitat Valenciana acumulados máximos de 149,1 litros por metro cuadrado en La Font d'en Carròs (Valencia) y 113 en la estación del club náutico de Borriana (Castellón), según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Las lluvias más intensas quedaron mar adentro, pero aún así llovió mucho en las comarcas de Castellón, con acumulados de entre 40 y 90 litros por metro cuadrado en muchos lugares y de entre 100 y 110 en las playas de Borriana y Nules y en algunos pueblos de las comarcas de La Safor y La Marina Alta, como los 149 de la Font d'en Carròs. EFE