El ugandés Bushendich y la etíope Alemayehu ganan en Málaga con nuevos récords de prueba

Málaga, 14 dic (EFE).- El ugandés Mande Bushendich y la etíope Misgane Alemayehu se proclamaron este domingo vencedores de la decimoquinta edición del Generali Maratón de Málaga, en la que batieron los récords de una carrera que también superó su plusmarca de participantes con 22.000 atletas, 11.000 en el maratón y otros tantos en el medio maratón.

Bushendich y Alemayehu lograron sendas marcas históricas en la prueba de la capital malagueña, al ganar con tiempos de 2 horas, 6 minutos y 7 segundos y 2h 24min y 43 s, respectivamente, con los que rebajaron en 1 minuto y 32 segundos y en 7 segundos los récords que ostentaban desde 2021 el keniano Mark Korir (2.07:39) y la etíope Mekkonin Legesse (2.24:50).

En la carrera masculina, que se desarrolló con un alto ritmo desde el inicio por parte de un grupo cabecero que se mantuvo unido hasta el kilómetro 17, también destacó Dani Mateo, el primer español en la llegada al ser séptimo con 2.13:14, tras su retirada la pasada semana en Valencia y mermado por una reciente gripe.

En ese punto, Mateo se descolgó de la cabeza, que pasó por el ecuador con 63:18 ayudada por el gran trabajo de las 'liebres', tras lo que el ugandés Bushendich lanzó el ataque decisivo en el kilómetro 32 para marcharse en solitario y amarrar con una exhibición el triunfo en su debut en un maratón internacional, después de una sola experiencia en su país.

Segundo terminó el keniano Mike Kipkorir (2h.08:12) y tercero el noruego Zerei Kbrom (2h.09:59), con el olímpico soriano Dani Mateo como el mejor nacional (séptimo), quien no logró la mínima para el Europeo, pero sí consiguió la mejor marca de un español en la historia del maratón malagueño (2h.13:14).

En la categoría femenina, la etíope Misgane Alemayehu también batió el récord de la prueba con 2h24:43 mejorando en siete segundos la anterior plusmarca de su compatriota Mekkonin Legesse en 2021, seguida de la keniana Dorine Jerop Murkomen, segunda con 2h.27:08), y de la también etíope Alemitu Tariku Olana, tercera con 2h.29:05.

En la media maratón masculina, el campeón fue el holandés Nabil Chahnoun, con una marca de 1h07:58 con la que no pudo batir el récord de la prueba, que mantiene Francisco Javier de León con 1h.05:43 en la edición de 2023. La segunda plaza fue para el británico Sam Cook (1h.08:00) y la tercero para el sueco Mikael Seger (1h.08:07).

En féminas, la estonia Laura Maasik se impuso en esta distancia con una marca de 1h16:36, por delante de la estadounidense Elizabeth Talbi (1h16:47) y de la británica Anna Harrold (1h16:52). EFE

