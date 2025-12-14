El PSdeG insiste en que hizo "lo que tenía que hacer" ante denuncia por acoso contra Tomé

Santiago de Compostela, 14 dic (EFE).- La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha insistido este domingo en que el partido hizo "lo que tenía que hacer" ante la denuncia interna por acoso sexual contra el exlíder del partido en Lugo José Tomé.

En declaraciones antes de participar en una manifestación en Santiago de Compostela contra el proyecto de macrocelulosa de Altri, ha afirmado que la dirección del partido "en ningún momento tuvo ningún encuentro con ninguna víctima, ni hablamos directamente con ninguna víctima" y el PSdeG hizo, "con los instrumentos" que tiene, "lo que tenía que hacer".

Aún así, ha dicho que entiende "el malestar" de ciertos sectores del partido -que han pedido explicaciones y cambios-, pero que se hicieron las cosas "como establecen los protocolos".

Según ha explicado, a quien escucharon fue una "tercera persona" que les trasladó el testimonio de la víctima y animaron a denunciar, que es "lo podemos facer", ha defendido, "porque hay un artículo, que es el 191 del Código Penal que nos impide facer una denuncia en nombre de ninguna víctima", ha justificado.

"El Partido Socialista hizo lo que podíamos hacer y lo que debíamos hacer, que es siempre animar a denunciar", ha reiterado.

Pese a las críticas surgidas en el seno del PSdeG ha manifestado que sienten "el apoyo de la militancia", al igual que el "malestar" que ha dicho que comparten desde la dirección por la situación que se ha producido, y ha asegurado que se "seguirá dando explicaciones a los militantes", aunque sin responder a la petición de Xuventudes Socialistas para que sea en un Comité Nacional extraordinario.

El partido "actuó en horas", ha puntualizado, en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia, que se presentó en el canal interno del partido "el lunes a la tarde".

En el momento en el que la dirección tuvo conocimiento "por los medios de comunicación, que fue el martes a la noche" se actuó y "en menos de 24 horas" Tomé, entonces presidente de la Diputación de Lugo "ya había presentado su dimisión" y "automáticamente después, hizo declaraciones el secretario general y convocó el órgano de dirección", ha relatado Méndez.

Sobre la dimisión de la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, que se produjo el pasado viernes, Méndez se ha limitado a constatar que igual que se accede a un cargo voluntariamente, también "tiene la voluntad de dejarlo en el momento que crea oportuno".

La secretaria de Organización ha dado las gracias a Fraga "por el trabajo realizado" y ha destacado que se trata de una persona "de gran capacidad, de gran valor" que tiene que seguir siendo un "activo importante" en el partido, como "feminista luchadora hace muchos años" en el PSdeG.

Además, ha puesto en valor que el PSOE es el "único partido" que tiene un canal interno anónimo para que pueda denunciar cualquier víctima de acoso, y ha contrastado esta actitud con la del PPdeG que "ocultó durante meses" la denuncia presentada contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares, que fue "despedido con vítores y aplausos". EFE