Aspas, Jutglá y Sotelo regresa al once; Valverde apuesta por Guruzeta en ataque

Vigo, 14 dic (EFE).- Iago Aspas y Ferrán Jutglá acompañarán al sueco Williot Swedberg en la línea de ataque del Celta, en el partido que este domingo disputa contra el Athletic Club, que forma con Ruiz De Galarreta y Jauregizar en el doble pivote y Guruzeta en la línea de ataque.

Para buscar la primera victoria liguera en Balaídos, Claudio Giráldez apuesta por un doble pivote inusual con Hugo Sotelo y Miguel Román. En la defensa da otra oportunidad a Manu Fernández.

Ernesto Valverde, por su parte, apenas retoca su once. Yuri, Paredes, Vivian y Areso siguen en la defensa. La novedad, además de la presencia de Ruiz De Galarreta en el centro del campo, está en la delantera con la entrada de Guruzeta.

Alineaciones:

Celta: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Miguel Román, Mingueza; Aspas, Williot y Jutglá.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz De Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta. EFE

EFE

