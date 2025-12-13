Montero reprocha a Moreno decir que "afortunadamente solo el 1%" de las afectadas sufre cáncer: "Cada vida importa"

“¿Está diciendo Moreno que 'afortunadamente' a 23 mujeres, como mínimo, se les ha diagnosticado un cáncer que podría haberse detectado mucho antes?” Con esta pregunta, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, planteó una dura crítica al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a raíz de sus declaraciones sobre la incidencia del cáncer de mama detectado tardíamente debido a fallos en el programa de cribado autonómico. Según informó el medio, Montero afirmó que las mujeres afectadas “no somos un mero porcentaje” y que “cada vida importa”, rechazando categóricamente la expresión utilizada por Moreno, quien señaló que “afortunadamente, solo algo más del 1%” de las mujeres afectadas por los cribados padece la enfermedad.

El partido socialista andaluz, encabezado por Montero, cuestionó de manera pública las palabras del líder del ejecutivo autonómico, atribuyendo su postura a una minimización del impacto que tuvo la detección tardía del cáncer de mama en este grupo de pacientes. Según publicó la formación, esta problemática salió a la luz tras detectarse que 23 mujeres andaluzas fueron diagnosticadas más tarde de lo que hubiera sido posible si el sistema de cribado hubiese funcionado correctamente, lo que derivó en la denuncia por parte de la dirigente socialista, quien destacó que no pueden considerarse estos casos una mera cuestión estadística.

En un comunicado emitido a través de su cuenta de X, Montero manifestó su rechazo a las explicaciones de Moreno y recalcó la importancia de la salud de las mujeres, situándola por encima de cualquier justificación basada en cifras o datos estadísticos. De acuerdo con el medio, Montero insistió en la gravedad de la situación, preguntando directamente si la valoración positiva de que solo un 1% padezca la enfermedad implica que 23 diagnósticos tardíos pueden considerarse aceptables en función de los porcentajes.

El escándalo surgido por esta cuestión enfrentó en el plano político a la administración andaluza del Partido Popular y al PSOE, ya que tras conocerse los fallos en el programa de cribado, Moreno atribuyó inicialmente el origen del problema al llamado “protocolo de Montero”, expresión que hacía referencia a medidas impulsadas por el Gobierno central. Sin embargo, detalló el medio, posteriormente el presidente de la Junta modificó su versión y declaró que “el problema fue que una jefatura de servicios se saltó dicho protocolo”, sin asumir responsabilidades desde el ejecutivo autonómico.

Montero recordó este cambio de postura como una estrategia para evitar que se asuman las consecuencias del fallo en la gestión sanitaria, exigiendo transparencia y responsabilidades sobre lo sucedido. Recalcó que para las personas afectadas y sus familias no se trata de una mera cifra, sino de realidades personales cuya salud se ha visto comprometida. Además, la socialista reiteró que su formación no cesará en la petición de explicaciones y en la exigencia de respuestas institucionales hasta esclarecer completamente los hechos. “No vamos a parar hasta conocer la verdad, nos va la vida en ello”, señaló Montero, según consignó el medio.

La polémica en torno a la gestión del cribado de cáncer de mama impactó de lleno en el debate sobre la atención sanitaria y la protección de la salud pública en Andalucía. La posición de Montero fue reforzada por su doble papel como ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, aportando mayor relevancia política al enfrentamiento con el presidente autonómico. El caso de las 23 mujeres diagnosticadas tarde fue puesto como ejemplo de las consecuencias que pueden tener los fallos administrativos y la falta de asunción de responsabilidades por parte de los cargos públicos.

El medio informó que desde la formación socialista se mantuvo la línea de denuncia pública, reclamando medidas urgentes para garantizar la detección precoz del cáncer de mama y recordando que el sistema sanitario debe centrar su actuación en la protección de la vida de los ciudadanos, por encima de cualquier argumento político o partidista. La reacción de Montero añadió presión al gobierno andaluz en plena controversia sobre la eficacia y los procedimientos internos en el ámbito de la salud.

La controversia sobre las declaraciones de Moreno y la gestión sanitaria en Andalucía abrió además un debate acerca de la sensibilidad en la comunicación institucional durante situaciones de impacto en la salud pública, requisito que, de acuerdo con el PSOE-A, no se cumplió en este caso concreto. Mientras tanto, la secretaria general socialista reiteró la exigencia de que se depuren responsabilidades y se obtenga un relato veraz y completo de lo ocurrido para evitar más casos similares en el futuro.