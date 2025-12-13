Espana agencias

Las urgencias de Xabi Alonso buscan bálsamo en Mendizorroza

Vitoria/Madrid, 13 dic (EFE).- Las urgencias del Real Madrid tras ganar dos de sus ocho últimos partidos y de Xabi Alonso, que debe dirigir una reacción inmediata si quiere continuar en su cargo, buscan un triunfo balsámico en Mendizorroza en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, ante un Deportivo Alavés que gana enteros cuando juega en casa.

Ya no hay margen de maniobra para Xabi Alonso. Su crédito se agota como técnico del Real Madrid. Dos derrotas consecutivas en el esperado regreso al Santiago Bernabéu -ante Celta y Manchester City-, agravan la situación repleta de irregularidad que ha provocado que de cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en LaLiga, haya pasado en apenas cinco jornadas, a cuatro de desventaja que pueden ser siete cuando pise Mendizorroza con la obligación de ganar.

Xabi Alonso debe ganar en seis días al Alavés en Mendizorroza, al Talavera en el primer paso en la Copa del Rey y al Sevilla en el Santiago Bernabéu para poder acabar el 2025 dirigiendo al Real Madrid. Y la primera de las tres citas la encara con hasta nueve bajas. Con seis lesionados y tres jugadores sancionados.

No dispondrá de ninguno de sus cinco laterales. Obligado a ubicar a Fede Valverde en la banda derecha y con pocas opciones que no sean hacer debutar a un canterano, Víctor Valdepeñas 'Valde', en la izquierda donde no dispone de Álvaro Carreras y Fran García por sanción, ni con Ferland Mendy por lesión.

Tampoco del 'parche' en la primera plantilla, Eduardo Camavinga, en la enfermería junto a Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Éder Militao. Endrick, que salió del ostracismo en la Liga de Campeones con unos minutos ante el Manchester City, completa la larga lista de ausencias después de ser expulsado ante el Celta estando en el banquillo.

Entre medias de tanta noticia negativa, la esperanza para el técnico tolosarra la representa el regreso de Kylian Mbappé. El delantero francés, autor de 25 de los 45 goles del Real Madrid este curso y cuya pegada tanto añoro frente al City, se ha recuperado de un fuerte golpe en la rodilla y está en condiciones de volver a liderar el ataque. También puede regresar, tras cinco partidos ausente, Dean Huijsen al centro de la zaga. Entre él y Antonio Rüdiger, que llegó con molestias físicas, se juegan una plaza.

El Real Madrid derrotó al Alavés en sus cinco últimas visitas ligueras a Mendizorroza, aparece por historia como un rival propicio para alzar el vuelo. Nueve victorias madridistas en sus diez últimos encuentros en Vitoria, donde en la competición doméstica perdió solamente en dos de 19 duelos. Seis puntos de los quince últimos disparan la presión sobre el Real Madrid.

El Alavés encara su segundo encuentro como local después de superar a la Real Sociedad en el derbi vasco celebrado la pasada semana en el coliseo vitoriano. Se ha quedado sin entradas para afrontar un duelo que en caso de victoria podría colocar a los babazorros cerca de los puestos europeos.

Sin embargo, los hombres del argentino Eduardo Coudet son conscientes de las dificultades que mantienen de cara al gol, un problema que equilibran con una gran disposición defensiva y un acertado guardameta Antonio Sivera, que está completando su mejor campaña.

El regreso del centrocampista Antonio Blanco es una de las mejores noticias para el ‘Chacho’, que ha utilizado al canterano madridista en gran parte de los encuentros y es uno de los más destacados de los albiazules.

Coudet, que todavía no ha podido puntuar contra el Real Madrid en los seis partidos que ha disputado contra el club blanco, tendrá a toda la plantilla disponible excepto al sancionado por la FIFA Facundo Garcés. Todo apunta a que la entrada de Blanco por Ander Guevara será la única novedad en el ‘once’ del Glorioso.

. Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco; Ibáñez, Denis; Calebe, Rebbach; y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtouis; Fede Valverde, Huijsen, Raúl Asencio, Valdepeñas; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 21:00. EFE

jd-rmm/rc/jap

