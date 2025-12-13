Espana agencias

Hallado un hombre de 28 años muerto junto a la N-340 en Vélez-Málaga

Málaga, 13 dic (EFE).- Un hombre de 28 años ha sido hallado muerto junto a la carretera N-340 en el núcleo poblacional de Almayate, en Vélez-Málaga, sin que haya indicios de criminalidad, han informado a EFE fuentes policiales.

El hombre se habría precipitado de una zona de acantilados cercana a la carretera, pero se desconoce si de forma accidental o voluntaria. No hay investigación policial en curso.

El 112 ha informado de que recibió una llamada a las 8:12 horas de este domingo en la que se daba aviso de que había un hombre cerca de la carretera, unos 500 metros antes de llegar a un camping de la zona, por lo que dio aviso a servicios sanitarios y Policía Local. EFE

