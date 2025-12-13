Fallece a los 72 años Gabriel Masfurroll, pionero en el sector sanitario privado español

Barcelona, 13 dic (EFE).- El presidente de Clínicas Mi y considerado un pionero en el desarrollo del sector sanitario privado en Cataluña y España, Gabriel Masfurroll Lacambra, ha fallecido a los 72 años.

El grupo Clínicas Mi, con dos centros sanitarios en Barcelona y Lleida, ha informado este sábado de la muerte del que fue también vicepresidente del Fútbol Club Barcelona.

La larga trayectoria de Masfurroll en el ámbito de la gestión hospitalaria privada mereció que le otorgaran diferentes distinciones, entre ellas, la Creu de Sant Jordi, en 2008.

Economista de formación, inició su actividad profesional en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau y ejerció diversos cargos en hospitales como Fundació Puigvert, Fundación Jimenez Díaz o Clínica Quirón, además de ocupar puestos directivos y consejos de administración de compañías sanitarias nacionales e internacionales.

Entre los hitos de su carrera, destaca la creación de USP Hospitales en 1997, de la que fue fundador, presidente y consejero delegado hasta 2010 y que se extendió a 4 países: España, Portugal, Marruecos y Angola.

La adquisición de la Clínica Tres Torres de Barcelona en 2015 fue el primer paso para la creación del Grupo Clínicas Mi.

La vida de Gabriel Masfurroll estuvo también muy ligada al deporte, ya que fue nadador de alta competición y llegó a formar parte de la selección española y, posteriormente, fue directivo del FC Barcelona en varias etapas.

En el club azulgrana fue miembro de la Junta directiva en el período 1988-1992, vicepresidente del club entre 2000 y 2003 y vicepresidente de la Fundación FC Barcelona entre 2010 y 2015.

El FC Barcelona ha expresado en un mensaje en la red social X dirigido a sus familiares y amigos su pésame por la muerte de Masfurroll.

Gabriel Masfurroll fue asimismo miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante 9 años y cofundador de la Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD). EFE