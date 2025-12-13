Espana agencias

El EÓN Horneo quiere protagonizar una nueva sorpresa a domicilio en León

Guardar

Alicante, 13 dic (EFE).- El EÓN Horneo Alicante buscará este domingo protagonizar una nueva sorpresa a domicilio en su visita al Ademar León (18:00 horas), uno de los grandes de la competición, ante el que espera repetir la gesta lograda jornadas atrás en Granollers.

El conjunto alicantino, revitalizado tras la última victoria liguera ante el Puente Genil, afronta sin complejos la visita a un rival que llega al partido con apenas tres días de descanso tras haber competido este jueves.

El técnico del EÓN Horneo, Roi Sánchez, aseguró que la clave del partido estará en la defensa y en frenar las transiciones del equipo leonés.

El encuentro ante el Ademar será el primero que el conjunto alicantino afrontará tras la salida del extremo Yanis Ramírez y del portero suizo Flavio Wick, a quienes el club ha dado la baja al no entrar en los planes del entrenador.

Roi Sánchez espera contar para este compromiso con todos sus jugadores, si bien admitió que varios han acusado durante la semana problemas físicos por golpes o enfermedad.

El partido ante el conjunto leonés es el primero de los tres que le restan al EÓN Horneo antes del parón de la competición, y el objetivo del equipo alicantino es llegar a la segunda vuelta fuera de los puestos de descenso, de los que le separan actualmente dos puntos. EFE

pvb sm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PNV, "preocupado" por los casos de corrupción en el PSOE, pide "serenidad" sobre el futuro de la legislatura

La representante nacionalista vasca Maribel Vaquero instó a mantener la calma frente a las investigaciones sobre supuestas irregularidades vinculadas al Gobierno y resaltó la importancia de evaluar cada hecho antes de sacar conclusiones sobre la continuidad del mandato actual

El PNV, "preocupado" por los

Cayetana Álvarez de Toledo (PP), distinguida con el premio a la mejor oradora por la prensa parlamentaria

La representante del Partido Popular fue reconocida en una ceremonia organizada por periodistas parlamentarios, superando en la votación a rivales de otras formaciones e imponiéndose con un discurso elogiado por su defensa parlamentaria y su apoyo a causas internacionales

Cayetana Álvarez de Toledo (PP),

Podemos afirma que el "incendio" de la corrupción "arrasa" al PSOE, pero cree que Sánchez no adelantará elecciones

Ione Belarra acusa al partido de Pedro Sánchez de estar sumido en una trama de presuntas irregularidades y asegura que el mandatario no convocará antes de tiempo los comicios pese a la presión por los escándalos recientes

Podemos afirma que el "incendio"

Podemos critica que el PSOE tiene un "problema de machismo" con su gestión en los casos de acoso en sus filas

Ione Belarra acusa a los socialistas de encubrir prácticas discriminatorias y exigen respuestas firmes ante denuncias recientes, reclamando que la igualdad de género se integre de manera constante en la toma de decisiones políticas, sin condicionar ese compromiso a intereses internos

Podemos critica que el PSOE

Carrión: "Sabemos que va a salir todo bien y con esa mentalidad vamos a Sevilla"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas