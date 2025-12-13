El EÓN Horneo quiere protagonizar una nueva sorpresa a domicilio en León

Alicante, 13 dic (EFE).- El EÓN Horneo Alicante buscará este domingo protagonizar una nueva sorpresa a domicilio en su visita al Ademar León (18:00 horas), uno de los grandes de la competición, ante el que espera repetir la gesta lograda jornadas atrás en Granollers.

El conjunto alicantino, revitalizado tras la última victoria liguera ante el Puente Genil, afronta sin complejos la visita a un rival que llega al partido con apenas tres días de descanso tras haber competido este jueves.

El técnico del EÓN Horneo, Roi Sánchez, aseguró que la clave del partido estará en la defensa y en frenar las transiciones del equipo leonés.

El encuentro ante el Ademar será el primero que el conjunto alicantino afrontará tras la salida del extremo Yanis Ramírez y del portero suizo Flavio Wick, a quienes el club ha dado la baja al no entrar en los planes del entrenador.

Roi Sánchez espera contar para este compromiso con todos sus jugadores, si bien admitió que varios han acusado durante la semana problemas físicos por golpes o enfermedad.

El partido ante el conjunto leonés es el primero de los tres que le restan al EÓN Horneo antes del parón de la competición, y el objetivo del equipo alicantino es llegar a la segunda vuelta fuera de los puestos de descenso, de los que le separan actualmente dos puntos. EFE

pvb sm/jpd