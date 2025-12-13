Espana agencias

2-3. El peruano Sonne no evita la derrota del Burnley

Guardar

Londres, 13 dic (EFE).- El Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez de titular, hundió en Turf Moor al Burnley, que es penúltimo en la tabla y suma siete derrota consecutivas, pese al primer gol en Premier League del peruano Oliver Sonne (2-3).

Los 'Cottagers', que necesitaban el triunfo para alejarse de la zona de descenso tras perder los últimos dos encuentros frente a Manchester City y Crystal Palace, se agarraron a un gran Harry Wilson, autor de un gol y dos asistencias, para asaltar la casa del Burnley, donde los 'Clarets' no ganan desde la jornada ocho cuando derrotaron al también recién ascendido Leeds United.

Wilson, en una de sus mejores noches con la camiseta del Fulham, asistió en los dos primeros goles del Fulham, primero con un córner ensayado para que marcara en el primer palo Emile Smith Rowe y después para que Calvin Bassey cabeceara el segundo.

Lesley Ugochukwu empató de forma temporal entre los dos goles del Fulham, pero fueron los de Marco Silva los que sentenciaron en la segunda mitad. Esta vez Wilson fue el que definió un contraataque con un bonito disparo con efecto al segundo palo, el broche de oro a un gran partido del galés.

El Burnley soñó con rascar un punto en los minutos finales cuando el peruano Oliver Sonne anotó el 2-3 en el minuto 86, pero no les dio tiempo y los de Scott Parker suman la séptima derrota consecutiva y se quedan como el segundo peor equipo de esta Premier con diez puntos en dieciséis jornadas. Si ganan este fin de semana Leeds United y Nottingham Forest, se quedarán a ocho puntos de la salvación.

El Fulham, por su parte, escala hasta la decimotercera plaza con veinte puntos, siete por encima del descenso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moore Threads, alternativa china a Nvidia, cae casi un 20 % tras advertir de pérdidas

Tras comunicar una previsión de resultados negativos que podría alcanzar hasta 165 millones de dólares el próximo año, la tecnológica china sufre un desplome bursátil, pese al optimismo generado tras su reciente estreno en el parqué

Infobae

La china JD.com invertirá 3.100 millones de dólares en viviendas asequibles para 'riders'

JD.com anunció el lanzamiento de un programa de acceso a soluciones habitacionales destinado a quienes trabajan como repartidores, sumándose así a la tendencia corporativa de respuesta ante el aumento de controles regulatorios y la presión social que enfrenta el sector

Infobae

Aviso rojo por lluvias en Almería y naranja en Granada para este domingo

Infobae

La alerta por lluvias suspende actividades y activa servicios de emergencia en Valencia

Infobae

Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, deja todos sus cargos en plena crisis por las denuncias de acoso

La salida de Javier Izquierdo añade presión a la cúpula socialista, que encara cuestionamientos internos y demandas sociales de transparencia tras una nueva denuncia por presunto acoso sexual, en medio de la inminente publicación de un informe sobre el caso

Javier Izquierdo, miembro de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas