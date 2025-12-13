2-3. El peruano Sonne no evita la derrota del Burnley

Londres, 13 dic (EFE).- El Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez de titular, hundió en Turf Moor al Burnley, que es penúltimo en la tabla y suma siete derrota consecutivas, pese al primer gol en Premier League del peruano Oliver Sonne (2-3).

Los 'Cottagers', que necesitaban el triunfo para alejarse de la zona de descenso tras perder los últimos dos encuentros frente a Manchester City y Crystal Palace, se agarraron a un gran Harry Wilson, autor de un gol y dos asistencias, para asaltar la casa del Burnley, donde los 'Clarets' no ganan desde la jornada ocho cuando derrotaron al también recién ascendido Leeds United.

Wilson, en una de sus mejores noches con la camiseta del Fulham, asistió en los dos primeros goles del Fulham, primero con un córner ensayado para que marcara en el primer palo Emile Smith Rowe y después para que Calvin Bassey cabeceara el segundo.

Lesley Ugochukwu empató de forma temporal entre los dos goles del Fulham, pero fueron los de Marco Silva los que sentenciaron en la segunda mitad. Esta vez Wilson fue el que definió un contraataque con un bonito disparo con efecto al segundo palo, el broche de oro a un gran partido del galés.

El Burnley soñó con rascar un punto en los minutos finales cuando el peruano Oliver Sonne anotó el 2-3 en el minuto 86, pero no les dio tiempo y los de Scott Parker suman la séptima derrota consecutiva y se quedan como el segundo peor equipo de esta Premier con diez puntos en dieciséis jornadas. Si ganan este fin de semana Leeds United y Nottingham Forest, se quedarán a ocho puntos de la salvación.

El Fulham, por su parte, escala hasta la decimotercera plaza con veinte puntos, siete por encima del descenso. EFE