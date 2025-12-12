Espana agencias

La Armada impone al chef Ferran Adrià la Gran Cruz del Mérito Naval

Madrid, 12 dic (EFE).- El chef Ferrán Adrià ha recibido este viernes la Gran Cruz del Mérito Naval en un acto celebrado en el Cuartel General de la Armada y que ha estado presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro Sánchez.

Durante el mismo se han rememorado los años en los que Adrià hizo el servicio militar como cocinero en Cartagena (Murcia), como forma de ilustrar su "estrecha relación" con la Armada, previa a convertirse en uno de los grandes referentes de la gastronomía mundial gracias a su restaurante, El Bulli.

Según ha destacado el comunicado oficial, fue clave además en la creación y posterior desarrollo de la prestigiosa especialidad de Hostelería en la Armada.

Durante su discurso, Adrià ha destacado que de aquella etapa se llevó, sobre todo, "los valores, empezando por el respeto a tus compañeros y el respeto por el pasado". Y también, "la honestidad, sobre todo cuando te dedicas a la innovación; la generosidad, porque si tienes suerte en la vida hay que ser generoso con los demás, el agradecimiento y la normalidad", ha añadido.

Son precisamente muchos de esos valores los que la ministra de Defensa ha querido ensalzar del condecorado: "Normalidad, humanidad, sacrificio y compromiso".

Piñeiro Sánchez, por su parte, ha querido extender el galardón al chef como una forma de valorar el trabajo de los cocineros a bordo de los buques: "Cuando estás a cientos de millas de puerto y la rutina se vuelve exigente, un buen plato es mucho más que una comida: es una celebración". EFE

EFE

