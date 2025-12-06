Espana agencias

Zelenski condena ataques rusos contra infraestructuras civiles en ocho regiones

Berlín, 6 dic (EFECOM).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este sábado el ataque ruso masivo con drones y misiles contra ocho regiones ucranianas que ha provocado daños en la infraestructura energética y de transporte.

"Un ataque con drones abrasó el edificio principal de la estación de tren en Fastiv. El ataque no tenía sentido desde un punto de vista militar y no es posible que los rusos ignoraran esto", escribió Zelenski en sus redes sociales, en alusión a uno de los ataques en la región de Kiev, donde también fueron golpeadas instalaciones industriales y viviendas particulares.

El presidente señaló que los ataques han afectado también las regiones de Dnipropetrovsk (centro), Cherníguiv (norte), Zaporiyia, Odesa y Mikoláiv (sur) y Volinia y Leópolis (oeste).

"Los principales objetivos de estos ataques fueron, una vez más, infraestructuras energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos, y ha caído tan bajo que lanza misiles contra ciudades pacíficas el día de San Nicolás", denunció Zelenski.

"Es exactamente por esto que hace falta presión adicional. Las sanciones deben funcionar, y así deben hacerlo nuestras defensas aéreas, lo que implica que hay que mantener el apoyo para aquellos que defienden vidas", remachó.

Por su parte, el Ministerio de Energía informó en Telegram de que en las regiones de Kiev, Cherníguiv, Leópolis, Odesa, Zaporiyia, Dnipropetrovsk, Mikoláiv y Járkov se produjeron ataques contra instalaciones de generación, distribución y transmisión de la red eléctrica.

Esto obligó a introducir cortes de luz no planificados a parte de los consumidores en seis de estas regiones, mientras que en todo el territorio ucraniano se siguen implementando interrupciones planificadas del suministro para racionar la electricidad.

Por otro lado, el grupo DTEK anunció en Telegram que varias de las centrales térmicas que opera en diversas regiones de Ucrania han sido atacadas y que se han registrado "daños graves al equipamiento".

La compañía recordó que se trata del sexto ataque contra las centrales de la empresa en los últimos dos meses.

De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron en el ataque nocturno ruso 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que pudieron ser neutralizados 585.

Los rusos también lanzaron de acuerdo con esta fuente tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr -de los cuales fueron interceptados un total de 29-, así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.

Se registraron impactos de misiles o drones en 29 emplazamientos distintos, de acuerdo con la Fuerza Aérea, mientras que en tres puntos del país se produjo la caída de fragmentos de proyectiles derribados.EFECOM

