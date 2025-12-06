Espana agencias

Yolanda Díaz insta a cumplir el "mandato constitucional" del derecho a la vivienda

Madrid, 6 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha instado este sábado a cumplir el "mandato constitucional" del derecho a la vivienda y la "prohibición de especular", algo que, según ha denunciado, no se ha cumplido con los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE.

En declaraciones a los medios a su llegada al acto del día de la Constitución en el Congreso, Díaz se ha centrado en el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la carta magna, con críticas indirectas hacia la actuación de sus socios de Gobierno del PSOE en esta materia, que es el titular del Ministerio del ramo.

Díaz ha señalado que la vivienda es un derecho constitucional y ha recalcado que la propia Constitución "prohíbe especular" con ella, pero ha denunciado que en estos 47 años desde que se aprobó ha habido un "vaciamiento" de este "mandato constitucional".

"Hoy no solamente no ha dejado de especularse (con la vivienda), sino que se ha convertido en el principal negocio en nuestro país. La vivienda se ha permitido, gobernara quien gobernara, tanto PP como PSOE, que fuera un foco de inversión, de especulación y de negocio para nuestras vidas", ha sostenido.

Por ello, ha añadido, "ha llegado el momento ya de cumplir con ese mandato constitucional" y de actuar bajando los precios de la vivienda de alquiler, además de ampliar el parque público de vivienda con alquiler social. EFE

