Xabi Alonso equipara a Mbappé con Cristiano Ronaldo

Madrid, 6 dic (EFE).- El momento de Kylian Mbappé, líder del Real Madrid tras marcar 25 de los 44 tantos del equipo este curso, propicia que su técnico, Xabi Alonso, equipare al delantero francés a una leyenda como Cristiano Ronaldo, por su "peso en el equipo", por la "ambición" que contagia a sus compañeros y "el número de goles".

Sin elegir entre ninguno de los dos en la comparativa, Xabi Alonso, gran conocedor del fútbol de Cristiano Ronaldo tras compartir vestuario en el Real Madrid como jugador, y de Mbappé, al dirigirlo como técnico, equiparó a las dos grandes figuras.

"Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano", reconoció en rueda de prensa antes de sacar puntos en común entre ambos. "Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles", argumentó.

"Está a punto de hacer historia, está entre los elegidos en año natural. El día a día con él es muy bueno. Es el querer tener una influencia en el resto y eso lo comparte con Cristiano, la ambición que contagia al resto del equipo. Sí veo similitudes y está en un gran momento", añadió.

Como ocurrió con la comparativa entre Iker Casillas y Thibaut Courtois, en la que Xabi Alonso dedicó elogios a ambos porteros sin quedarse con uno, optó por el mismo camino entre Cristiano Ronaldo y Mbappé.

"Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian", bromeó. "Están ahí, los dos son excepcionales. Son jugadores históricos en el Real Madrid y en el mundo del fútbol. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian con nosotros y hay que aprovecharlo", aseguró. EFE

