Von der Leyen y De Wever mantienen intercambio "muy constructivo" sobre los activos rusos

Bruselas, 6 dic (EFECOM).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), el primer ministro belga, Bart de Wever, y el canciller alemán, Friedrich Merz mantuvieron el viernes por la noche "un intercambio muy constructivo" sobre el uso de los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania, algo en lo que la presidenta del Ejecutivo europeo espera llegar a un consenso antes de finales de año.

"Mantuvimos un intercambio muy constructivo sobre este asunto. La situación particular de Bélgica con respecto al uso de los activos rusos congelados es innegable y debe abordarse de forma que todos los Estados europeos asuman el mismo riesgo," dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, añadió que acordaron continuar las conversaciones con el objetivo de alcanzar un consenso en la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) de los próximos días 18 y 19 de diciembre.

Los tres líderes se reunieron anoche en una cena privada en Bruselas para abordar el último plan que la CE ha puesto sobre la mesa para ofrecer asistencia financiera a Kiev a través de los activos rusos, tras el rechazo de Bélgica -que alberga la mayoría de esos activos en la UE- a la idea durante la cumbre de líderes europeos del pasado octubre.

El Ejecutivo europeo propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.

Sin embargo, el nuevo plan tampoco convenció al primer ministro belga, quien consideró que "aún no cumple con los requisitos mínimos" y no tendrá el apoyo de este país.

"Si Euroclear (la entidad con sede en Bélgica donde están estos activos) se ve afectado por un problema de liquidez, tendrá enormes consecuencias para el mercado financiero global", recalcó De Wever el pasado jueves.

Por su parte, Von der Leyen añadió que, durante la reunión de anoche, los tres líderes coincidieron "en que el tiempo apremia dada la situación geopolítica actual" y en que "el apoyo financiero a Ucrania es fundamental para la seguridad europea". EFECOM

